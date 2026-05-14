【全網起雞皮】《稻草人》真兇竟是「他」！朴海秀×李熙俊雙雄對決火花四濺 網民封為「2026劇王」

目前韓國影劇圈最炙手可熱的話題，莫過於由朴海秀與李熙俊再度合作的犯罪懸疑韓劇《稻草人》！該劇改編自震驚全韓逾30年才破案的華城連環殺人案，自4月首播以來口碑持續發酵，最新播出的第七、八集更刷新ENA電視劇歷代最高收視紀錄，網上一面倒輸出好評！現在為大家整理這部2026年上半年「劇王」候選作的最新動態，觀眾隨時可到Viu緊貼最新進度。

宋健僖被酷刑逼供慘死

如果說前幾集是抽絲剝繭的追兇之旅，那麼《稻草人》第七、八集則直接將矛盾與情感衝突推向頂峰！在刑警姜泰周（朴海秀飾）與檢察官車恃穎（李熙俊飾）的推動下，警方將新嫌疑人林錫萬（白承煥飾）逮捕，而此前被疑為共犯的李基範（宋健僖飾）獲釋。





然而悲劇並未隨著基範的釋放而終結——他因在拘禁期間遭受了長時間的非法禁錮、毆打與酷刑逼供，導致器官受損引發敗血症，最終在哥哥李基煥（丁文晟飾）迎接他回家的路上不幸離世。在基範的葬禮上，他的親友將矛頭直指姜泰周，怒斥他才是真正的殺人兇手。與此同時，車恃穎母親的葬禮卻是一派華麗歡騰，強烈的對比讓背負內心創傷的泰周當場在車時英面前崩潰昏厥。





30年真相終曝光 兇手原來近在咫尺

第七集真正的爆點出現在尾聲，故事時間線跳轉至30年後（2019年），姜泰周在監獄與已落網的連環殺人犯正面對峙！當鏡頭終於定格在那張隱藏了30年的真兇面孔時，觀眾驚覺牢中之人並非他人，竟是多年來以溫和書店老闆形象偽裝、看似無辜的「哥哥」李基煥，而他對親弟弟知情甚至犧牲弟弟的冷酷計算，更讓這層反轉蒙上濃厚的人性陰影！





網友對於真兇揭曉的編排感到集體震撼：「看到最後起雞皮了」、「無法預測！編劇簡直是瘋子，肯定成年度劇王」、「丁文晟的演技太可怕」、「他是隱藏的VIP」；第七集真兇身份揭曉後，大批觀眾回頭重溫前六集李基煥的戲份，驚覺導演早已埋下大量視覺伏筆：「他每次問警方『案情有甚麼進展嗎』，眼神都在確認自己有沒有被懷疑」、 「重看發現李基煥從來不直視任何受害者家屬，不是內疚，而是獵食者避免被獵物認出的本能」。

而在第八集中，無法原諒自己的姜泰周與急於撇清責任的車恃穎，兩人矛盾徹底爆發。面對車恃穎濫用檢察官權力，泰周將他從母親的葬禮上強行拖出並戴上手銬，上演了火爆的抓衣領場面！腐敗的刑警繼續折磨錫萬，走投無路的他被逼作出虛假陳述，承認自己是殺人犯，然而他在模擬案發現場時，所有行為和動作均表明他不是兇手；姜泰周被栽贓成毆打基範致死的警官，面臨降職處分，同時順英突然失蹤，泰周和全村人拼命尋找她，最終他在劇集尾聲發現一具女屍⋯⋯





劇集三大賣點：繼《殺人回憶》後再次震撼觀眾

1. 站在上帝視角重塑懸念

《稻草人》是韓國華城連環殺人案真兇李春宰2019年認罪後，韓國首部以此為藍本製作的電視劇。不同於《殺人回憶》聚焦於時代的無力感，《稻草人》大膽採用1988年與2019年雙時間線穿插的手法，甚至讓觀眾看見60歲的姜泰周與真兇在獄中對談。朴俊宇導演更透露「每一集第一個和最後一個畫面都有犯人出現」，讓觀眾在已知結局的情況下，投入「誰是披著人皮的惡魔」的沉浸式推理中。

2. 朴海秀×李熙俊超強化學反應

朴海秀與李熙俊這對繼《惡緣》後再度合作的演技派，此次在劇中的角色是彼此憎恨卻不得不合作的關係。為了呈現真實的情感拉扯，朴海秀受訪時透露將劇本反覆閱讀了超過100遍，連休息時間都與李熙俊不間斷排練；李熙俊也強調兩人約定好「絕不做假裝出來的表演」，基於真實事件的沉重，任何一刻都不能像假的。兩人之間極致的緊張感與壓迫感，被韓國傳媒喻為充滿「硬漢感性」的演技盛宴，有網友亦指「兩人的眼神對峙充滿火花，一秒都不能錯過」、「朴海秀的憤怒戲和李熙俊的冷靜戲形成了完美平衡，這兩個人站在一起就是一部電影。」



3. 逼真還原的當代社會弊病

曾執導《模範的士》等多部現實主義刑偵劇的朴俊宇導演，在本劇沒有過度追求華麗的視覺特效，而是以粗礦寫實的鏡頭語言，直視80年代末野蠻的刑偵作風，以及冤案、逼供對人性與社會的無情侵蝕，令觀眾在追看懸念的同時，反思當代社會的弊端。



隨著真兇身份曝光，《稻草人》最後4集將揭開李基煥身上更多不為人知的秘密！香港觀眾逢星期一、二晚上可於Viu緊貼最新劇情發展。



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