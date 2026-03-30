BTS《ARIRANG》制霸全球榜單！七度登頂 Billboard 200 銷量直逼泰勒絲紀錄，Spotify 14 首新歌全入榜

BTS 防彈少年團帶著正規五輯《ARIRANG》強勢回歸，不僅蟬聯韓國 Hanteo Chart 雙週冠軍，更被美國 Billboard 看好，預計於 4 月 4 日正式奪下「Billboard 200」榜首！

根據韓國 Hanteo Chart 30 日數據，《ARIRANG》已登上世界週榜與唱片週榜（3 月 23~29 日）的第一名。 該專輯20日發行後僅憑 3 天的銷量便登頂該榜單（3 月第 3 週），現已連續 2 週蟬聯冠軍。

根據美國 Billboard 於 30 日發布的預告文章，《ARIRANG》擊敗了路克·康柏斯（Luke Combs）的《The Way I Am》和摩根·沃倫（Morgan Wallen）的《I'm The Problem》，即將於4 月 4 日登上主專輯榜「Billboard 200」的冠軍寶座。



七度登頂Billboard！緊追天后泰勒絲

這將是防彈少年團第七次在「Billboard 200」奪冠。 自 2018 年憑藉《LOVE YOURSELF 轉 'Tear'》創下 K-Pop 史上首次登頂紀錄以來，防彈少年團陸續透過《LOVE YOURSELF 結 'Answer'》、《MAP OF THE SOUL ： PERSONA》、《MAP OF THE SOUL ： 7》、《BE》及《Proof》等專輯奪冠。

「Billboard 200」以「專輯單位（Album Units）」進行排名，結合實體專輯與數位專輯銷量、串流換算銷量（SEA）及數字音源下載換算銷量（TEA）。 《ARIRANG》在本次統計期間創下了相當於 64.1 萬張的專輯單位（純專輯銷量 53.2 萬張，SEA 9.5 萬張），這是自 2014 年 12 月開始以此方式統計以來，歷代團體中的最高紀錄。

Billboard 更認證，自去年泰勒絲（Taylor Swift）的《The Life of a Showgirl》以 400 萬張的銷量空降榜首以來，《ARIRANG》的單銷量週創下歷史新高。



Spotify 全碟 14 首入榜！主打歌〈SWIM〉奪冠展現強大底氣

除了實體銷量亮眼，音源表現更令人驕傲。 防彈少年團同時席捲 Spotify 全球週榜三大冠軍（專輯、歌曲、藝人），主打歌 〈SWIM〉 穩坐全球熱門歌曲「Weekly Top Songs Global」第一。 更驚人的是，新專輯收錄的 14 首歌曲全部進入全球前 30 名，展現了強大的底氣。



世巡火熱預告 46 場門票已售罄

隨著專輯大賣，BTS 也將開啟「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」世界巡演，首站將於 4 月 9 日在京畿道高陽開跑，10 月更將南下征服南美洲各國。 官方透露，包含北美、歐洲、日本在內的 46 場體育場規模公演早已全部售罄，再次認證其世界級的票房號召力。

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