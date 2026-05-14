ENHYPEN回來了！ 第四次巡演’BLOOD SAGA’ 10月登陸澳門

K-pop人氣男團ENHYPEN，自選秀節目《I-LAND》開始已經散發強大魅力，出道不足一年，已經憑〈Drunk-Dazed〉奪下韓國三台冠軍歌曲的榮譽，每次來到香港或澳門均掀起熱潮。因此，主辦單位iMe今天正式宣佈，ENHYPEN的第四次世界巡迴演唱會ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN MACAU，將在2026年10月17及18日於澳門GALAXY ARENA隆重舉行。

由JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、JUNGWON和NI-KI組成的ENHYPEN一直都對港澳ENGENE（粉絲名稱）非常愛護。除了在去年底出席了香港舉行的《MAMA》頒獎禮外，今年初推出最新的第七張迷你專輯《THE SIN: VANISH》時，更特地來港舉行新專輯發佈活動與歌迷見面。值得留意是ENHYPEN特別選了澳門，作為他們這次巡演，除首爾外的亞洲第一站，足以證明他們也十分想念港澳ENGENE。





同時為了跟觀眾們拉近距離，讓他們感受ENHYPEN的強勁音樂，這次演出更特別為購買$1,999 VIP門票的樂迷，預備了最近距離的STANDING搖滾區位置，同時又保證獨享觀看綵排環節，令你不會錯過跟ENHYPEN的每一個重要時刻。難怪自公佈票價和福利後，隨即引來網上的熱烈討論。



想好好把握ENHYPEN這一次的澳門站巡演，作為歌迷的你，便要記住ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN MACAU門票，將於5月15日星期五中午12時至下午7時進行ENGENE會員預售，至於公開發售則在5月16日星期六中午12時起，分別在大麥網、Fantopia和銀河票務開始，票價分為$1,999（企位或座位）、$1,799、$1,499、$1,199和$799。如想知道更多ENHYPEN澳門演唱會消息，可留意主辦單位的社交平台更新，以及新聞公佈。





ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN MACAU

演出日期：2026.10.17 SAT 7:30PM & 2026.10.18 SUN 6:30PM

演出地點：澳門GALAXY ARENA

ENGENE會員預售：2026.05.15 (FRI) 12:00 - 19:00

公開發售：2026. 05.16 (SAT) 12:00



購票平台：

大麥網 : https://detail.damai.cn/item.htm?id=1046746675554

Fantopia : https://www.fantopia.io/events-tickets?eventsKey=vfqnh5dl

銀河票務 : https://www.galaxyticketing.com/

票價：MOP 1,999 STANDING or SEATED / 1,799 / 1,499 / 1,199 / 799

主辦單位：iMe





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