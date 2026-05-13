《稻草人》第7集反轉再反轉收視衝6.5%！30年連環殺人魔真相曝光，全網傻眼

ENA月火劇《稻草人》第7集衝擊連連、反轉再反轉，真的讓觀眾看到頭皮發麻！從宋建熙飾演的李起範含冤獲釋後卻離奇死亡，到李熙俊飾演的角色真實身分終於揭曉，完全猜不透的劇情發展加上爆炸性結尾，讓收視率直接飆出佳績。根據尼爾森韓國統計，《稻草人》第7集全國收視率衝上6.5%，首都圈也有6.1%（付費住戶基準），再創新高！

刑警姜泰柱（朴海秀 飾）原本懷疑林錫萬（白承桓 飾）是新的嫌疑人，但在展開調查之前，他先設法取得了李起範（宋健僖 飾）被非法逮捕的目擊證詞，成功幫他洗刷冤屈。姜泰柱更發現林錫萬的血型和放射性同位素分析結果都跟兇手吻合，逼得車恃穎（李熙俊 飾）不得不改變偵查方向。 林錫萬隨後被以連環殺人嫌疑逮捕，李起範也終於獲釋。

沒想到正當大家以為迎來圓滿結局時，李起範竟然在哥哥接他回家的路上突然死亡。 死因是長期被監禁、毆打、刑求導致的器官損傷引發敗血症。 原本應該開心的團聚場面，直接從喜事變喪事。 家屬和弔唁賓客全都把矛頭指向姜泰柱，怒吼「是你害死他的！」同時間，車恃穎的母親也過世了。 但跟李起範充滿悲傷的葬禮完全不同，車家的喪禮竟然華麗又氣氛融洽，大家有說有笑像在開派對。



姜泰柱看著這一幕，童年創傷再度被喚醒。 最後他對著這片歡樂景象，在意識模糊中說出內心話：「起範啊，這裡是派對。 沒有罪惡感、沒有悲傷，大家笑著吵鬧。 你已經被這些害死你的人遺忘了。 所以不要原諒任何人，連在你面前無力屈膝的我也是...」這段獨白充滿後悔與憤怒。

片尾彩蛋投下震撼真相。 姜泰柱質問30年後終於落網的連環殺人犯「李俑遇」：「你從來沒有被發現過嗎？ 起範不知道你是兇手嗎？」鏡頭一轉，畫面中出現的竟然是哥哥李起宦（丁文晟 飾）。 不僅如此，李起宦在臨死前還對弟弟叮囑：「起範啊，順英不行。」這才發現，原來真正的連環殺人犯根本不是李俑遇，而是李起宦本人。



《稻草人》講述一名調查連環殺人案的刑警，被迫跟自己最痛恨的嫌犯展開意想不到的合作關係，是一部犯罪調查驚悚劇，口碑持續發酵中。

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