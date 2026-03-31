BTS 第七次登頂 Billboard Hot 100 再寫新歷史！〈SWIM〉席捲全球榜單～

【最新影片】BTS 防彈少年團 再次把自己的名字刻在美國 Billboard 告示牌榜單的最頂端。繼「Billboard 200」之後，他們也在「Hot 100」拿下冠軍，再次展現席捲全球的強大影響力。

31日，美國音樂專業媒體 Billboard 在官方網站公開的榜單預告文章指出，BTS正規5輯《ARIRANG》的主打歌〈SWIM〉直接空降主榜單「Hot 100」（4月4日榜）冠軍。繼〈Dynamite〉、〈Savage Love (Laxed - Siren Beat) (BTS Remix)〉、〈Life Goes On〉、〈Butter〉、〈Permission to Dance〉、〈My Universe (Coldplay X BTS)〉之後，成為團體生涯第7首冠軍歌曲。



同時，〈SWIM〉也成為「Hot 100」歷史上第1190首冠軍曲，並且是第89首空降即登頂的歌曲。這在所有冠軍歌曲中僅佔約7%，屬於相當罕見的紀錄。



Billboard表示：「繼1971年至1979年間創下9首冠軍曲紀錄的比吉斯（Bee Gees）之後，時隔近半世紀再次誕生擁有如此多冠軍曲的團體。」此外，BTS自1958年8月「Hot 100」榜單創立以來，成為擁有第5多冠軍曲的團體。根據統計，團體冠軍曲最多的是The Beatles披頭四樂團（20首），接著是Supremes（12首）、Bee Gees、The Rolling Stones（8首），以及BTS。



〈SWIM〉於本月20日發行，截至26日的統計數據顯示，歌曲累積1530萬次串流播放、2580萬次電台聽眾收聽，以及15萬4000張數位與實體單曲銷量。

在Billboard「Streaming Songs」榜中以第2名進榜，刷新團體自身最高紀錄；在「Radio Songs」榜則以第18名出道，這也是團體歷來最高的進榜名次。至於「Digital Song Sales」榜則拿下第1名，成為BTS在該榜的第13首冠軍曲，也讓他們成為擁有最多冠軍曲的團體。



BTS透過所屬公司BIGHIT MUSIC分享感想：「在歷經3年9個月的漫長等待後推出的專輯，能夠獲得『Billboard第1名』這份巨大榮耀，真的非常感激。除了始終給予無限愛與支持的ARMY，也衷心感謝所有聆聽我們音樂並與我們分享情感的人們。」



他們接著表示：「在準備新專輯的過程中，我們思考如何把許多人都能共鳴的普遍情感放進音樂裡。主打歌〈SWIM〉正是一首在困境中仍然鼓勵大家繼續前進的歌曲。我們希望這首歌能跨越國界，為更多人帶來一點勇氣與安慰。謝謝大家長久以來不變的信任與支持，未來我們也會以真心製作音樂來回報大家。」



Billboard於30日公開的榜單預告中也指出，《ARIRANG》同樣登上主專輯榜「Billboard 200」（4月4日榜）冠軍。BTS同時稱霸「Billboard 200」與「Hot 100」，是繼2020年迷你7輯《BE》與主打歌〈Life Goes On〉之後，時隔約6年再次達成的紀錄。

至今能在同一週同時登上兩大榜單冠軍的歌手，包括Taylor Swift、Ariana Grande、Justin Bieber、Drake等。BTS也再次與這些頂級音樂人並肩而立，成為感動全球音樂粉絲的代表性音樂人。



另一方面，《ARIRANG》由房時爀議長擔任整體製作人。專輯將許多人都能共鳴的普遍情感融入音樂之中，因此獲得廣泛喜愛。主打歌〈SWIM〉描繪在人生的浪潮中不停止、持續向前游去的意志，由RM負責主要作詞，寫下「現在的BTS」最真誠的故事。



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