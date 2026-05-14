李光洙、金宇彬、都敬秀「豆豆」新系列6月回歸！化身「畜牧打工仔」，濟州島拍攝目擊照曝光！

李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）合體就超好笑！已經期待這次的節目會多爆笑啦 XD

日前，根據韓媒爆料，李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）這組夢幻卡司，於上月14日低調現身濟州島，展開為期三天兩夜的祕密拍攝。繼先前挑戰務農、開餐廳與海外旅行後，三人這次也將迎來全新任務，化身「畜牧打工仔」，光聽設定就已經讓人開始期待，他們又會創造出什麼爆笑名場面。



尤其近日流出的目擊照中，不只三人一起現身，連嘉賓文相勳也被捕捉到。幾人一起穿著雨靴現身濟州島超市的畫面一曝光，立刻引發熱議。不只整體綜藝感滿滿，幾人站著認真研究食物的模樣，也散發滿滿親民感。

事實上，金宇彬、李光洙與都敬秀今年已經是第四次以「豆豆」系列合體。從2023年首部曲《種瓜得瓜，種豆得豆》化身新手農夫挑戰務農，到2024年衍生節目《豆豆飯飯》在 egg is coming 製作公司內試營運三天員工食堂，再到去年的《豆豆笑笑》前往墨西哥展開海外探訪，三人每次都展現超鬧又超舒服的默契，也累積不少死忠觀眾，完全就是下飯綜藝。



而這次全新《豆豆》系列將以「在濟州島照顧家畜」為主題，光是概念曝光就已經讓不少粉絲相當期待。根據今日流出的節目資訊，節目預計於6月播出、共6集，也讓許多觀眾已經提前開始倒數。



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