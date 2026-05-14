輯百萬銷量「怪物新人」ZEROBASEONE金地雄 7月辦首個澳門見面會

接連橫掃多個新人獎，被稱為「怪物新人」的ZEROBASEONE金地雄宣佈將於2026年7月11日(星期六)假澳門新濠影滙綜藝館舉行由D-SHOW主辦的「2026 KIM JI WOONG FANMEETING [TAKE 1 : Unique Story] in Macau」個人見面會！

金地雄出身選秀節目《Boys Planet》，並脫穎而出以ZEROBASEONE成員出道。而作為 ZEROBASEONE年紀最大的成員，他不僅展現出穩定領導力，也憑藉細膩個性與高顏值，在韓國與海外市場累積大批人氣。

自2023年正式出道後，ZEROBASEONE幾乎以怪物新人之姿橫掃各大音樂市場，首張專輯《Youth in the Shade》創下百萬銷量紀錄，刷新K-POP新人男團紀錄，並接連橫掃各大頒獎典禮新人獎，接連拿下MAMA、金唱片、首爾歌謠大賞等重要頒獎典禮新人獎，被譽為「五代男團最強怪物新人」。除此以外，ZEROBASEONE在日本、中華圈及東南亞市場尤其火熱，多場粉絲見面會與演出活動門票迅速售罄，展現超高全球號召力。

而金地雄本人的演藝經歷也不容小看，在加入ZEROBASEONE之前，他其實已在演藝圈默默努力多年，歷經偶像活動、模特兒與演員等不同身份，始終沒有放棄夢想。特別是以網路劇《甜甜的那個他》出道後，隨後即憑BL劇 《風德公寓304號的事因》進一步打開國際知名度。除此之外，他亦陸續參演《壞媽媽》、《無用的謊言》、《便利店老手》及《Pro, Teen》等多部電視劇作品，以細膩的演技與自然流暢的表現力獲得觀眾好評。近期更特別出演JTBC新劇《等待京道》，展現強烈存在感，亦預告其作為演員的正式全面發展。憑藉多元領域的活躍表現，他因此被視為兼具偶像與演員潛力的全能型藝人。而在出道前便已累積的海外粉絲群，也讓他在出演《Boys Planet》期間引發高度話題與熱烈支持。

這次為金地雄首次於澳門舉行個人見面會，有關購票詳情和粉絲福利，請密切留意後續主辦粉絲專頁相關公告！

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