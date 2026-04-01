【K社韓國小百科】「爸爸陪產假」不再是同事噩夢！留守者最高可領每月 60 萬韓元

職場上有同事休假，工作量增加總讓人心累？ 韓國勞動部近日拋出超有感新制，宣布從今年 7 月起，凡是幫忙分擔「配偶陪產假」同事業務的勞工，政府將發放「業務分擔支援金」。 這項法案旨在實質支持男性參與育兒，同時減輕職場同仁的心理與體力負擔。

不再「白忙一場」！代班陪產假最高可領 60 萬

根據 26 日公開的《雇用保險法》修正草案，這項補貼過去僅限於幫忙「育兒假」或「育兒期縮短工時」者的代班同事，但從 7 月起，範圍擴大到「連續使用 20 天配偶陪產假」的勞工同仁。 根據企業規模，代班勞工每月最高可領到 60 萬韓元的補貼。

加速就業創造！縮短地域性補助審核期

此外，為了促進「雇用危機地區」的經濟，政府也優化了相關補助制度。 過去企業搬遷或在雇用危機地區增設據點後，需等待 1.5 年才能領取的「地域雇用促進支援金」，未來申報期限將縮短至 6 個月，希望能加速企業雇用當地勞工。



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週末進修也有錢領！外籍勞工同享職訓津貼

針對自我提升的勞工，補助也有新亮點。 原先僅限求職者的「職業訓練津貼」，現在擴大到中小企業在職人員與外籍移工。 即使是平日工作、週末利用休息時間參加職訓，每天也能領取 5 萬韓元的訓練津貼。

勞動部長：打造更細密的社會安全網

勞動部長金榮訓表示：「這次修法是為了實質支撐男性參與育兒，並為外籍勞工等在職人員提供提升技術的機會，讓就業保險制度能真正幫助到更多人的生活與工作。」這項新制預計於 7 月 1 日正式上路，屆時將為韓國職場文化帶來更多正向改變。

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