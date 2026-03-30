ITZY 續約後火力全開！5 月完全體震撼回歸，延續〈THAT'S A NO NO〉逆襲神話

據多位歌壇人士於 30 日透露，大勢女團 ITZY 正以 5 月完全體回歸為目標，緊鑼密鼓地進行新專輯的最後準備。 這不僅是繼去年 11 月發布迷你十一輯《Tunnel Vision》後，時隔僅半年的神速回歸，更預計將展現層次更深厚的音樂光譜。

ITZY 自去年宣布全員續約後，可說是連日奔跑在「花路」上。 除了成員 有娜（Yuna） 於 23 日發行個人迷你專輯《Ice Cream》、帥氣完成 SOLO 出道外，連 6 年前發表的收錄曲 〈THAT'S A NO NO〉 也在音源榜上大演「逆行奇蹟」。





這場逆襲風暴始於今年 2 月的全新世巡《TUNNEL VISION》，ITZY 首次公開〈THAT』S A NO NO〉的舞台表演，強大的直拍影片瞬間引爆話題。 JYP 娛樂隨即將影片上傳官方 YouTube，截至今日（3 月 30 日）已突破 722 萬次觀看，更一度奪下 YouTube 韓國熱門音樂影片日榜冠軍。



受到超狂人氣推動，ITZY於本月19日登上 Mnet《M Countdown》現場帶來這首歌的精彩舞台，觀看次數亦快速衝破314萬。這種由實力帶動的「逆行熱潮」，再次鞏固了 ITZY 身為「表演女王團」的不敗地位。



ITZY 預計將延續有娜個人活動的成功與舊歌逆襲的興盛氣勢，趁熱打鐵於 5 月發布新作，為全球粉絲送上又一份禮物。

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