【K社韓國小百科】遊韓必看！首爾地鐵明年初進入「免刷卡」時代，1-8號線全面導入藍牙感應：手機放口袋直接過關

計劃去首爾自由行的朋友請注意！未來進出地鐵站可能連手都不用動了。 首爾交通公社（以下簡稱首交公）近日宣布，將於下月啟動「第三期交通卡採集系統建置計劃」，預計在今年底前於地鐵 1 至 8 號線共 276 個站點，全面安裝約 600 個 「Tagless（無須感應）」 閘門，並於 2027 年 1 月正式投入服務。

手機放口袋就能過！「藍牙感應」縮短排隊人潮

這項黑科技的核心在於「藍牙功能」。 乘客只需在手機下載指定 App 並開啟藍牙，通過閘門時系統會自動感應並扣款，完全不需掏出交通卡或手機。 根據實測，每人過閘時間可縮短約 0.23 秒。 別小看這不到一秒的差距，在首爾上下班尖峰時段，這將有效緩解進出站的擁擠人龍。

交通弱勢族群大解放：輪椅、嬰兒車免手忙腳亂

首交公強調，Tagless 系統對「交通弱勢族群」極具意義。 以往推著嬰兒車、推輪椅、大型行李箱或使用拐杖的乘客，在閘門前翻找卡片總是十分不便; 未來只需「直接走過去」，大幅提升了通行的便利性與尊嚴。



零預算推動！承包商倒貼 700 億換「技術實績」

面對近 20 兆韓元的巨額赤字，首交公這次玩了個「聰明招式」：高達 700 億韓元的建置費用全由得標承包商負擔，作為交換，承包商可在未來 10 年內分得總票價收入約 0.3%（約 400 億韓元）作為回報。 雖然看似「虧本生意」，但承包商看準的是搶佔最新技術實績，鎖定未來全球智慧城市的競爭優勢。

利用率仍是考驗：巴士先行「加碼回饋」衝人氣

雖然技術準確度已接近 100%，但參考去年「牛耳新設線」12個車站的試行經驗，Tagless 利用率竟然不到 1%。 為了推廣，T-money 宣布自本月 16 日起，凡在首爾市內巴士使用 Tagless 支付，每趟將回饋 500 韓元積分，目前已有 36 條路線、590 輛巴士先行加入戰局。



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