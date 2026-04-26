【K社韓國小百科】韓網 Z 世代集體移民？ 全新 App「Setlog」爆紅：每日上傳 2700 萬影片！主打「2秒超短 Vlog」逃離 IG 擺拍焦慮

如果你已經厭倦了在 IG 上為了發一個 Reel 而剪輯到深夜，或是對 信息過載感到疲憊，那麼韓國年輕人現在最迷的這款 App 「Setlog」 絕對值得你留意！

這款主打「無痛記錄日常」的應用程式於去年底在App Store 發布，上月底開始通過IG、X等平台的口碑傳播迅速走紅，本月20日更在 App Store 霸榜、超越 Google Gemini和Threads，每天上傳的影片數量高達 2700 萬個，在韓國 Z 世代間引發「數位排毒」般的移民潮。 受此推動，安卓版本也於 23 日在 Play 商店上線。



核心玩法：拒絕精緻！「2 秒片」自動生成一日 Vlog

「Setlog」的名字取自「Set（設置）」與「Log（日誌）」。 它的玩法極其簡單：當設定的通知響起，用戶只需錄製 2 秒鐘的當下日常畫面（讀書、午餐、甚至是發呆的路邊風景）上傳到群組，無需濾鏡、無需剪輯。 一天結束後，系統會將群組成員的片段按順序合成，形成一個濃縮當天真實生活vlog，並在同一個畫面中展示，完全零門檻、零壓力。



為何爆紅？ Z 世代渴望「低壓力社交安全感」

Setlog受歡迎的最重要原因是精準擊中了Z世代對「封閉型社群平台」的渴望。 越來越多人對於暴露在不特定受眾面前感到厭倦，希望找到一個「安全地帶」，只與極少數熟人分享日常生活。

同時，人們希望在忙碌生活中保持與朋友的聯結感。 Setlog讓用戶無需冗長的解釋或「必須回復」的負擔感，就能窺見彼此最真實的日常生活，還能通過在多個群組中同時分享影片，輕鬆高效地維繫關係。



此外，「輕鬆便捷」也是一大優勢。 發佈IG 需要精心打扮擺拍、编辑照片文字，Reel則需要花時間剪輯，而 Setlog 使用者只需錄製短影片，即可將一天的生活以vlog的形式保存下來，能能帶來成就感，也擺脫「製作精美文章」的壓力。 這符合現代人的審美——比起華麗或精心編排的場景，更傾向於簡單真實的記錄。

Setlog 開發團隊認為，如今的通訊應用看似便捷，卻常常令人感到疲憊或有義務感，使用者感受到的不是親密的聯繫，而是必須回復的負擔。 他們希望打造一個平臺，讓用戶能夠以最小的壓力自然地分享日常生活，真正拉近人與人之間的距離。



專家解讀：對「過度連結」的無聲反彈

專家指出，年輕一代已經厭倦了過度接觸不明受眾，傾向於逃離因將他人華麗生活與自身日常進行對比而產生的自卑感。

漢陽大學李紫妍教授（音）指出，IG 帶來的「副作用」——包括信息過載、害怕錯過的焦慮、以及與他人光鮮亮麗生活的比較感，已讓年輕一代感到精疲力竭。 西江大學金正鉉（音）教授則指出，如今的社交媒體既連接大眾又加劇孤獨和抑鬱，Setlog讓人們與少數親近之人分享平凡簡單的日常生活，以此打破這種惡性循環。

金教授還指出，Z世代成長於充滿競爭的比較的環境，比起巨集大的成功或具刺激性的內容，更傾向於追求「極其平凡的一天」與「無害的日常」，這一點與近期社群媒體整體呈現出的「低刺激」、「無害」偏好趨勢息息相關。



小心！是療癒還是另一種監控？

雖然 Setlog 主打自然紀錄，但也有學者提醒，這種「定時鬧鐘」式的記錄，如果處理不當，可能會變成另一種形式的「社交任務」。 用戶需警惕別讓記錄生活的樂趣，變成了機械式的「打卡機器」。

在信息爆炸的時代，與真正關心的人分享「真實的平庸」，似乎比刻意營造的「亮麗紀錄」更具價值。 這股「封閉型社群平台」的風潮，預計將進一步影響未來的社群版圖。

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