《我的王室死對頭》熱播中！林知衍再傳新動向：收到新劇《Alike》出演提案，有望挑戰一人分飾兩角

林知衍（林智妍）也是非常努力在工作啊！《我的王室死對頭》才剛播出，又收到新劇出演提案啦！

今日（14）據韓媒報導，林知衍（林智妍）收到新劇《Alike》（暫譯，얼라이크）出演邀約，並將挑戰一人分飾兩角，展現全新演技變化。隨後經紀公司 Artist Company 也回應：「已收到邀約，目前正在討論中。」



《Alike》是一部現代版《王子與乞丐》的復仇劇，講述一名貧困求職生好不容易進入公司，卻因長相與財閥二代相似而被捲入命運漩渦，不僅遭到開除，甚至被迫代替對方坐牢，最終聯合底層人物推翻權力階級，上演痛快反擊的故事。

林知衍有望飾演的角色「李恩錫」，是一名性格開朗、帶點可愛與幽默感的普通人，看似平凡卻相當討喜。她重視家庭、相信努力就該有回報，是典型踏實生活的小市民，但當長期累積的努力與價值被輕易踐踏時，內心隱藏的很毒的一面也將被徹底喚醒。



另一方面，林知衍憑藉《黑暗榮耀》中的惡女「朴涎鎮」展現強烈存在感，之後在《有院子的家》、《玉氏夫人傳》等作品中持續展現多變演技，被認為是「信看演員」。而她目前主演的SBS金土劇《我的王室死對頭》開播便創下亮眼成績，首週即登上 Netflix 全球非英語節目冠軍，話題持續延燒中。



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