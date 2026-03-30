IU與邊佑錫浪漫合舞！《21世紀大君夫人》最新海報曝光，宛如現代童話中的王子與公主！

IU與邊佑錫《21世紀大君夫人》最新海報公開！兩人宛如從童話裡走出來的公主與王子，畫面浪漫滿分！

新劇《21世紀大君夫人》以「21世紀立憲君主制的大韓民國」為背景，講述一位擁有一切的財閥千金，因身份差距而心煩意亂，與一位作為王子卻一無所有、長期隱藏自我的男人之間，打破身份界限的浪漫故事。

劇中，IU 飾演除了身份以外什麼都擁有的財閥千金「成熙珠」，擁有華麗外貌、聰慧頭腦與強烈的勝負欲，唯獨「平民身分」成為她人生中難以跨越的障礙。邊佑錫則飾演21世紀君主立憲制大韓民國的「理安大君」，作為王的第二個兒子出生，除了王族身份外卻一無所有。



今日（30日）公開的最新海報中，成熙珠與理安大君在燈光閃爍的舞會大廳中翩翩起舞，享受華麗的華爾滋。比起璀璨的場景，更搶眼的是兩人的完美顏值，宛如童話裡公主與王子初次相遇的浪漫畫面。緊握的雙手更讓人心跳加速，雖是契約婚姻，但兩人臉上滿是悸動與害羞緊張感，也讓人期待他們未來作為夫妻的甜蜜生活。



海報一公開，也在網路上掀起熱烈討論。網友紛紛直呼：「像迪士尼一樣漂亮」、「兩個人都漂亮」、「真人版王子和公主啊」、「哦～完全是浪漫喜劇啊」、「好期待播出」、「爲什麼不對視呢，這有點可惜」……討論熱度爆表。

製作組表示：「這張主海報想把預告裡稍縱即逝的成熙珠與理安大君的華爾滋場面，濃縮成屬於兩人的浪漫回憶。希望觀眾看到這段夢幻舞會場景時，也能感受到那份心跳與陶醉。」

此外，《21世紀大君夫人》將於4月10日首播，Disney+ 同步上線。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞