結局倒數！IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》能幸福嗎？觀眾崩潰：拜託給糖吃！

MBC金土劇《21世紀大君夫人》（Disney+同步更新中）本週就要迎來最後兩集，大家都超關心——「21世紀大君夫人」成熙周（IU 飾）和理安大君（邊佑錫 飾）到底能不能迎來幸福快樂的結局？ 這對我們從打破身份藩籬到勇敢追愛，最後一章究竟怎麼收，劇迷已經等不及了。

首先，最讓人揪心的當然就是兩人愛情的終點。 成熙周和理安大君一路走來歷經無數危機，終於向全國人民高調宣布成為真正的夫妻。 雖然一開始只是契約結婚，但在攜手克服種種難關的過程中，他們早已對彼此付出真心，互相扶持、互相應援，甜到不行。



但就在理安大君決心扛起王冠的重量後，馬上又捲入意外事件，讓人看得心驚膽跳。 究竟兩人能否在反覆降臨的悲劇中守護彼此，過上恩恩愛愛的新婚生活？ 在命運的漩渦裡，他們的愛情又會走向怎樣的結局？ 所有目光都集中在這對身上。

除此之外，圍繞權力的政界與王室核心勢力的下場也是一大看點。 總理閔鄭祐（魯尚炫 飾）發現自己一直放在心上的成熙周，其實不是因為契約而是真心愛上理安大君後，竟然選擇跟曾經的好友理安大君翻臉，露出利爪只想得到熙周。 而一直被權力慾望沖昏頭的父親擺布的尹苡廊（孔昇延 飾），為了不讓兒子李允（金垠昊 飾）承受同樣的痛苦，開始試圖彌補自己曾經犯下的錯誤。 閔鄭祐和尹苡廊這對曾經為了各自利益而聯手的人，如今卻走向不同的方向，他們最終會迎來怎樣的結局，讓劇迷超好奇。



最後，因為「大君夫婦」的契約結婚而開始改變的周邊人物關係也值得關注。 成熙周和理安大君的左右手崔賢（劉秀彬 飾）與都惠貞（李妍 飾），兩人感情逐漸升溫，可望誕生另一對超有火花的CP。 而之前一見面就像踩在冰塊上的成熙周與家人之間的關係，也在契約結婚後慢慢回溫。 特別是當成熙周受到各種威脅時，爸爸成亨國（趙乘演飾）、哥哥成泰周（李在源 飾）、新大嫂韓多榮（蔡書安 飾）都開始真心擔心她、照顧她，感動不少觀眾。



從崔賢與都惠貞的全新愛情線，到原本冷漠的成熙周家人大轉變，每個角色最後會迎來怎樣的結局，讓人超級期待。

《21世紀大君夫人》第11集將於15日晚間9點50分播出，最終回則在16日晚間9點40分與觀眾見面，海外觀眾則可通過Disney+同步觀看大結局，千萬別錯過！

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