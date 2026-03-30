朴寶英首度黑化挑戰犯罪劇！Disney+《賭金》預告公開：李光洙再演反派、金聖喆等卡司集結，4月29日強勢上線

哇～第一次看到黑化的朴寶英！李光洙也從富二代反派「白道更」變成黑道成員？看完預告，真的好期待《賭金》上線！

Disney+ 最新原創劇集《賭金》將於下月 29 日上線！這部由朴寶英、金聖喆、金熙元、李賢旭、文晶熙、李光洙主演的犯罪驚悚劇，不僅劇情緊張刺激，還集合超豪華卡司，被譽為2026年最值得期待的必追韓劇之一。



《賭金》講述一名女子意外捲入金條走私組織的混亂局面，逐漸陷入想要獨吞金條的慾望，並在黑暗世界中展開生死搏鬥的故事。

最新公開的預告中，機場安檢員金熙珠（朴寶英 飾）原本渴望平凡生活，卻因男友李道慶（李賢旭 飾）的請求，協助走私組織將棺材通過安檢，意外捲入龐大的非法金塊事件。當她確認棺材內的金塊存在後，不自覺面對內心的慾望，逐步踏上不可回頭的選擇之路。追蹤棺材的幫派高層朴浩哲（李光洙 飾）也展開冷血追擊，緊張局勢一觸即發。



為了掌握金塊生存下去，金熙珠最終握上手槍，瞄準最先發現金塊的張昱（金聖喆 飾）。兒時結緣的張昱以熟悉姿態接近，提出合作，但在同盟與背叛間遊走的不確定行動，使緊張感持續升級。更有與酒店賭場勾結的腐敗警察金鎮萬（金熙元 飾）加入，角色間為爭奪金條展開的慾望與利益衝突全面加碼，危險博弈全面展開。



金熙珠的一句「反正這不是誰的東西，為什麼我不能拿呢？」凸顯角色為慾望做出的危險決心，而朴寶英冷峻的眼神與低聲說出「殺了他」的瞬間，更強烈展現金熙珠選擇不可回頭道路的轉變，帶來震撼。這也是朴寶英首次挑戰犯罪題材，她突破以往清新、溫暖形象，展現全新演技面向，並與實力派卡司共同呈現濃厚張力的角色互動，令人期待她在劇中的表現。



此外，《賭金》將於4月29日公開首兩集，之後每週推出兩集，總計10集。

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