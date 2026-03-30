IU与边佑锡浪漫合舞！《21世纪大君夫人》最新海报曝光，宛如现代童话中的王子与公主！

IU与边佑锡《21世纪大君夫人》最新海报公开！两人宛如从童话里走出来的公主与王子，画面浪漫满分！

新剧《21世纪大君夫人》以「21世纪立宪君主制的大韩民国」为背景，讲述一位拥有一切的财阀千金，因身份差距而心烦意乱，与一位作为王子却一无所有、长期隐藏自我的男人之间，打破身份界限的浪漫故事。

剧中，IU 饰演除了身份以外什么都拥有的财阀千金「成熙珠」，拥有华丽外貌、聪慧头脑与强烈的胜负欲，唯独「平民身分」成为她人生中难以跨越的障碍。边佑锡则饰演21世纪君主立宪制大韩民国的「理安大君」，作为王的第二个儿子出生，除了王族身份外却一无所有。



今日（30日）公开的最新海报中，成熙珠与理安大君在灯光闪烁的舞会大厅中翩翩起舞，享受华丽的华尔滋。比起璀璨的场景，更抢眼的是两人的完美颜值，宛如童话里公主与王子初次相遇的浪漫画面。紧握的双手更让人心跳加速，虽是契约婚姻，但两人脸上满是悸动与害羞紧张感，也让人期待他们未来作为夫妻的甜蜜生活。



海报一公开，也在网路上掀起热烈讨论。网友纷纷直呼：「像迪士尼一样漂亮」、「两个人都漂亮」、「真人版王子和公主啊」、「哦～完全是浪漫喜剧啊」、「好期待播出」、「爲什么不对视呢，这有点可惜」……讨论热度爆表。

制作组表示：「这张主海报想把预告里稍纵即逝的成熙珠与理安大君的华尔滋场面，浓缩成属於两人的浪漫回忆。希望观众看到这段梦幻舞会场景时，也能感受到那份心跳与陶醉。」

此外，《21世纪大君夫人》将於4月10日首播，Disney+ 同步上线。



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