《21世紀大君夫人》IU，在離婚危機中展現耀眼演技！從心碎離婚⮕深情吻戲演技真的太強

人氣歌手兼演員的 IU 在 MBC 熱門韓劇《21世紀大君夫人》中，以層次豐富的情感演技穩穩撐起整部作品的核心，這次她不只是美，眼神演技更是在創新巔峰。（海外由Disney+同步播出）

8日、9日晚間播出的《21世紀大君夫人》第9、10集中，描繪了因「大君夫婦結婚契約書外流風波」而陷入危機的成熙周（IU 飾）故事線。



劇中，熙周即使遭到大妃尹苡廊（孔升妍 飾）施壓，認為契約婚姻的責任全在她身上，她依舊努力保持冷靜與堅定。



尤其是她去找父親、跪地懇求幫助的場面，細膩詮釋出熙周悲痛欲絕的情緒，也讓觀眾看得十分心疼。





此外，熙周為了守護理安大君（邊佑錫 飾）所做出的決斷同樣令人印象深刻。她為了將所有責難攬到自己身上，冷冷宣告離婚；之後兩人終於確認彼此真心，並告白「我喜歡你」的場面，更將劇情情感推向最高潮。



接著登場的吻戲，同時帶來心痛與悸動感，也被評價為完成了一段極具感染力的浪漫敘事。



看看 IU 這眼神演技的截圖！！



而在節目尾聲，偏殿突然失火，得知理安大君被困在火場中的熙周陷入恐慌，也讓劇情緊張感瞬間飆升。IU透過隨情境變化的眼神與語氣，大幅提升角色說服力，帶動整部劇的沉浸感。《21世紀大君夫人》第11、12集將於15、16日晚間播出，海外由Disney+同步上線。



▼最新劇照：



《21世紀大君夫人》第11集將於15日晚間9點50分播出。

《21世紀大君夫人》第12集將於16日晚間9點40分播出。



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