《21世紀大君夫人》收視、話題「雙冠王」連莊6週，「王室CP」IU、邊佑錫把全球觀眾全圈粉！

MBC金土劇《21世紀大君夫人》（Diseny+同步更新中）收視率跟話題度雙雙狂飆，完全停不下來！IU跟邊佑錫這對「王室CP」不僅讓收視再創新高，連話題性排行榜也是牢牢佔據冠軍寶座，熱度一路燒到全球。

根據尼爾森韓國統計，《21世紀大君夫人》第10集（9日播出）繳出亮眼成績：首都圈13.5%、全國13.3%、2049年齡層5.6%，三大數字通通大幅上升，連續兩天刷新自身最高收視紀錄。不只如此，第9、10集在首都圈、全國、2049三個指標中，全都拿下週五與週六所有節目的收視冠軍，收視王座坐得超穩。根據GoodData Corporation的FUNdex公佈的TV-OTT戲劇話題性排行榜，《21世紀大君夫人》從開播以來從沒讓出過第一名。



話題性細項指標——新聞、影音、VON（社群聲量）——通通都是冠軍。 而在演出者話題性部份，邊佑錫（飾 理安大君）拿下第1名，IU（飾 成熙周）拿下第2名，兩人已連續6週穩坐最上層圈。 （2026年5月12日基準）



《21世紀大君夫人》在OTT平台的表現同樣驚人。 根據全球OTT排名網站FlixPatrol，該劇在Disney+ TOP 10 TV秀類別拿下全球第3名、非英語節目第1名，而且從開播以來一直穩穩待在榜單前排。這部劇在日本、台灣、巴西、祕魯等總共15個國家/地區奪下冠軍，尤其在中南美洲特別受歡迎。 此外，韓國、墨西哥、義大利拿到第2名，瑞典、加拿大第3名，總計47個國家/地區殺進前十名。 在美國Disney+平台已經連續29天長紅熱播，不分中南美、北美、歐洲、亞洲，各地觀眾通吃。 （2026年5月11日基準）



《21世紀大君夫人》從開播前就話題不斷——其實它是話題性指標統計以來，第一部在開播前兩週就拿下TV-OTT戲劇話題性冠軍的作品，連演出者話題性也包辦第1、2名。 再加上廣告全數完售的紀錄，這部劇的驚人氣勢已經讓業界高度關注。

《21世紀大君夫人》第11集將於15日晚在MBC播出，海外觀眾可通過Disney+同步追更。

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