朴宝英首度黑化挑战犯罪剧！Disney+《赌金》预告公开：李光洙再演反派、金圣喆等卡司集结，4月29日强势上线

哇～第一次看到黑化的朴宝英！李光洙也从富二代反派「白道更」变成黑道成员？看完预告，真的好期待《赌金》上线！

Disney+ 最新原创剧集《赌金》将於下月 29 日上线！这部由朴宝英、金圣喆、金熙元、李贤旭、文晶熙、李光洙主演的犯罪惊悚剧，不仅剧情紧张刺激，还集合超豪华卡司，被誉为2026年最值得期待的必追韩剧之一。



《赌金》讲述一名女子意外卷入金条走私组织的混乱局面，逐渐陷入想要独吞金条的欲望，并在黑暗世界中展开生死搏斗的故事。

最新公开的预告中，机场安检员金熙珠（朴宝英 饰）原本渴望平凡生活，却因男友李道庆（李贤旭 饰）的请求，协助走私组织将棺材通过安检，意外卷入庞大的非法金块事件。当她确认棺材内的金块存在后，不自觉面对内心的欲望，逐步踏上不可回头的选择之路。追踪棺材的帮派高层朴浩哲（李光洙 饰）也展开冷血追击，紧张局势一触即发。



为了掌握金块生存下去，金熙珠最终握上手枪，瞄准最先发现金块的张昱（金圣喆 饰）。儿时结缘的张昱以熟悉姿态接近，提出合作，但在同盟与背叛间游走的不确定行动，使紧张感持续升级。更有与酒店赌场勾结的腐败警察金镇万（金熙元 饰）加入，角色间为争夺金条展开的欲望与利益冲突全面加码，危险博弈全面展开。



金熙珠的一句「反正这不是谁的东西，为什么我不能拿呢？」凸显角色为欲望做出的危险决心，而朴宝英冷峻的眼神与低声说出「杀了他」的瞬间，更强烈展现金熙珠选择不可回头道路的转变，带来震撼。这也是朴宝英首次挑战犯罪题材，她突破以往清新、温暖形象，展现全新演技面向，并与实力派卡司共同呈现浓厚张力的角色互动，令人期待她在剧中的表现。



此外，《赌金》将於4月29日公开首两集，之后每周推出两集，总计10集。

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