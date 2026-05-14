李宰旭＆辛叡恩孤島戀愛太心動！新劇《醫到孤島愛上你》預告喚起青澀悸動&滿滿治癒感

新劇《醫到孤島愛上你》預告了人氣演員李宰旭（李宰煜）與辛叡恩預告將在陌生小島上展開一段溫暖療癒的浪漫故事。

ENA全新月火劇《醫到孤島愛上你》（編劇金智秀、導演李明佑）製作組於14日公開了彼此將成為幸福引路人的都智義（李宰旭 飾）與陸夏莉（辛叡恩 飾）情侶劇照。照片中展現了如鐵壁般封閉的都智義，以及打破他心牆的陸夏莉之間關係的變化，引發觀眾好奇。

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改編自網漫《死撐醫生》（존버탁터）的《醫到孤島愛上你》，講述被派往人人避之唯恐不及、惡名昭彰小島「偏東島」的公衛醫生都智義，與充滿秘密的護士陸夏莉之間展開的醫療人性羅曼史。故事描繪在偏遠孤島相遇的兩人，透過充滿人情味與各自故事的島村居民，逐漸學會拯救他人與愛情。



劇照中，首先可以看到對偏東島毫無期待的都智義面前，突然毫無預警出現的陸夏莉。從都智義因陸夏莉獨特的安慰方式而不知所措，到兩人在深夜草叢中分享島上祕密寶物、距離逐漸拉近，都展現出兩人關係的變化。



李宰旭與辛叡恩的演技默契也是本劇看點之一。李宰旭稱讚辛叡恩是「擁有明亮開朗能量與從容感，同時能帶給對手信任感的演員」，並表示：「一起合作後覺得她每一刻都準備得非常充分。她對情感十分坦率，那股能量也自然傳遞到現場。」



辛叡恩也表示：「光是同齡這點，就讓我對他有種內在的親近感，實際見面後他也非常親切、不怕生。」她接著稱讚：「不只是演技，連整個拍攝現場都細心照顧，讓我覺得他是位成熟且值得學習的演員。是位能讓許多演員與工作人員都自在工作的貼心夥伴。」

兩位同齡演員將攜手打造的醫療人性羅曼史《醫到孤島愛上你》共12集，將於6月1日晚間10點在ENA首播，海外由Disney+獨家上線。

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