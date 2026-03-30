最新海外實態調查出爐！BTS、李敏鎬「神級地位」難撼動，東南亞好感度飆破 8 成：K-Pop 仍是韓流門面

韓國文化體育觀光部今日（30日）發布最新調查，顯示每 10 名外國人中就有 7 人對韓流持有好感。 儘管市場競爭激烈，但「老牌巨星」的地位依然穩如泰山，同時韓流的定義也正朝向多元化與在地化邁進。

韓國文化體育觀光部與韓國國際文化交流振興院於 30 日發布了「2026 海外韓流實態調查」（以 2025 年為基準）。 本次調查對象為美國、英國、法國、中國、日本、新加坡等海外 30 個地區、共 2 萬 7,400 名曾接觸過韓國文化內容的 15 至 59 歲民眾，於去年 11 月 13 日至 12 月 12 日進行。

根據調查，全球 30 個國家的受訪者中，有 69.7% 對韓國文化內容表現出積極（正面）的反應。 東南亞地區的韓流好感度依然維持高檔，如菲律賓（87.0%）、印度（83.8%）、印尼（82.7%）和泰國（79.4%）等。 美洲和歐洲的偏好度雖然相對較低，但與上一年相比呈現上升趨勢。

歌手演員榜首全是「老面孔」：李敏鎬 13 連霸

「最受歡迎的歌手」由 BTS防彈少年團 連續 8 年奪冠（21.9%），BLACKPINK 連續 7 年位居第二（12.6%），隨後是IU（2.3%）、TWICE（1.9%）、柾國（1.6%）。 「最受歡迎的演員」由李敏鎬連續 13 年蟬聯第一名（7.1%），隨後是宋慧喬（2.6%）、IU（2.3%）、玄彬（1.7%）、孔劉（1.6%）。

在本次新設的「最具影響力韓流明星」問題中，防彈少年團以 6.9% 的支持度位居榜首。 電競選手 Faker（1.9%） 也進入了排行榜前列，顯示出韓流的領域正朝著遊戲等多元化方向發展。





《魷魚遊戲》《寄生上流》坐穩影視王座，「混血韓流」受肯定

「最受歡迎的電視劇」由 Netflix《魷魚遊戲》（12.4%）連續 5 年奪冠，《苦盡柑來遇見你》（4.6%）及《暴君的廚師》（2.1%）等也進入排名上遊。 「最受歡迎的電影」由奉俊昊導演的《寄生上流》（8.4%）連續 6 年奪冠，延尚昊導演的《屍速列車》（5.8%）連續 5 年位居第二。



值得注意的是，本次調查也首度納入如《K-Pop 獵魔女團》這類「非韓國製作但融合韓國元素」的內容，受眾普遍給予高度肯定，認為其「極具魅力」與「引領潮流」的比例皆高達 60%，57.3% 表示「容易產生共鳴」，55% 讚賞其「具備獨創性」。 受訪者認為將其視為「韓國文化內容」的最重要因素是「反映了韓國文化元素」（23.3%），其次是「多名韓國人登場」（21.8%）和「以韓國為背景」（19.1%）。



K-Pop地位不倒，韓流背後隱憂「過度商業化」

關於「代表韓國的聯想形象」，K-Pop（17.5%）連續 9 年蟬聯第一，隨後是韓國飲食（12.1%）、電視劇（9.5%）、美容（6.2%）及電影（5.9%）。 受訪者選出在該國「最受歡迎的韓流領域」是飲食（55.1%），其後依序為音樂（54%）、美容（52.6%）、電視劇（51.3%）及電影（48.9%）。

與此同時，對韓流抱持負面認知的比例為 37.5%，與前一年持平。 主要原因包括「過度商業化」（16.1%）、「南北分裂及北韓的國際威脅」（12.9%）及「韓流明星的不當言行」（11.5%）等。

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