Netflix《劉在錫的民宿法則》即將開播！邊佑錫直呼和「大神」劉在錫合作不真實，李光洙×池睿恩曝拍攝氛圍超有趣

Netflix 全新綜藝《劉在錫的民宿法則！》在先前公開出演陣容時就曾掀起熱烈討論，終於要在這個月播出啦！

《劉在錫的民宿法則！》將於5月26日首播，以「初次挑戰營地主人」的劉在錫為核心，搭配充滿變數的李光洙、邊佑錫與池睿恩，一同在營地與住宿嘉賓展開吃住玩樂的團體生活綜藝。



從公開照片就能感受到現場輕鬆又熱鬧的氛圍，也讓人更忍不住期待這組合會擦出什麼樣的化學反應。不同於一般偏慢節奏的民宿綜藝，本次更像大型團康活動，三天兩夜行程幾乎滿檔，從早晨任務、三餐準備，到遊戲、才藝比拼與深夜談心，全程幾乎24小時不停歇。先前公開的預告也已展現滿滿笑點與混亂感，更讓觀眾對節目期待值持續上升。

劉在錫表示，這次挑戰營地主人讓他既緊張又好奇，尤其是在與不同背景的嘉賓相處後，從陌生到逐漸熟悉，一起遊戲與聊天的過程是他最印象深刻的瞬間，也希望觀眾能感受到「一起參與露營」的氛圍。



李光洙則形容這次參與像是一段讓自己暫時放慢步調的時間，從招募住宿客開始就覺得有趣，也期待與大家一起完成這段特別的經歷，希望觀眾能從中感受到放鬆與童心。



近期以《21世紀大君夫人》受到關注的邊佑錫，這次難得出演綜藝，也讓不少觀眾驚訝直呼「竟然可以看到他上綜藝」。他表示，能與劉在錫前輩一起工作仍覺得不太真實，也很榮幸能與李光洙、池睿恩合作。這次會展現不同於戲劇作品、更自然輕鬆的一面，因此拍攝過程也相當愉快，希望大家會喜歡這次的新嘗試。



池睿恩則提到，這次錄製有種回到學生時期活動的感覺，整體氛圍非常特別。住宿嘉賓之間意想不到的魅力與自然產生的化學反應，也會是節目的重要看點之一。



製作組也表示，這次在選角上特別重視「熟悉感與新鮮感」的平衡，四人之間也自然形成既像家人又像同事的默契互動，隨著拍攝進行，化學反應也逐漸成形，也讓人更加期待正式播出。《劉在錫的民宿法則》將於5月26日公開第1～5集，6月2日公開第6～10集，看來大家可以連笑兩週了XD

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