全昭彌自曝：我的命理師告訴我，今年要結婚！！如果不結，就會錯過最佳機會了～

SBS 綜藝節目《不是但是真的嗎》中，歌手全昭彌（SOMI）作為嘉賓登場，一出場就與4位MC展開舞蹈對決，預計帶來歷代級的爆笑場面。

當天，全昭彌透露自己持有三本護照，並公開了 韓國、荷蘭、加拿大的護照。她表示：「我最常用的是韓國護照，去歐洲時用荷蘭護照，去美國時用加拿大護照比較方便。」展現三重國籍的優勢。對此，Kai 開玩笑說：「秀智姐姐不是也有很多本護照嗎？」李秀智回應：「我大概也有18本吧。」引發全場爆笑。



接著，擁有「Power E」極度外向性格的全昭彌分享了存在感滿滿的趣事。她表示，曾經在延禧洞大馬路中央車子突然沒電，但因為覺得大家都在看自己，反而覺得很開心，讓現場爆笑不已。

此外，她也透露自己曾經歷「知名度受挫」的經驗。她表示，在弘大有一名男子向她要電話號碼，她為了拒絕對方而露出自己的臉，但對方卻沒有認出她是全昭彌，只說了一句「您看起來很有異國風情」，讓現場笑成一片。

之後，全昭彌更坦言自己的命盤顯示「今年有結婚運」，讓現場一片譁然。她表示：「我去看了命理，說今年的結婚運最好，以後雖然也會有一點，但今年是最強的。」也對目前無法立刻結婚的現實流露出些許遺憾。對此，卓在勳給出現實建議：「結婚和死亡，能拖到最後就拖到最後比較好。」

《不是，不過說真的！》第9集將於30日晚間10點10分在 SBS 播出。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞