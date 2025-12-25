青春回憶殺預定！I.O.I 為10周年再合體，成員親口認證：連演唱會場地都租好了

限定女團 I.O.I 真的要回來了！出道自《Produce 101》的話題女團 I.O.I（林娜榮、金請夏、金世正、鄭彩娟、周潔瓊、金素慧、俞璉靜、磪有情、康美娜、金度延和全昭彌），近日正式被成員親口認證，重組倒數已經開始，讓粉絲瞬間沸騰。

I.O.I 於2016年5月出道，2017年1月結束為期不到一年的限定活動，雖然活動時間短卻留下多首經典歌曲與滿滿回憶。 轉眼間，2026 年即將迎來出道 10 周年，成員們為了這個意義非凡的時刻，決定再次集結，以「完整體回歸」為目標秘密籌備中。 不過也有小小遺憾，姜美娜因為新戲拍攝與後續宣傳行程撞期，確認將無法參與這次重組活動，其餘成員則會一起站上舞台。



重組消息會曝光，其實和「自己人爆雷」有關（笑）。 俞璉靜日前登上 KBS Cool FM《Oh My Girl 效定的提高音量》，被聽眾直接點名詢問 I.O.I 是否會在 2026 年合體。 她也索性不藏了，直說原本想低調準備、突然登場，沒想到忙內全昭彌已經講太多，粉絲幾乎都知道了。

俞璉靜更直接「半官宣」表示，合體是真的，而且連演唱會場地都已經租好了，只是細節暫時不能公開。 至於時間點，她透露如果用「初、中、末」來分，大概會落在2026 年初到中期之間，並暗示大家可以想成是「溫暖的春天」。 她也強調這次是 10 周年的紀念性重聚，成員們一致認為「絕對不能隨便做」，正在非常認真地準備中，希望粉絲好好期待。



限定團卻擁有超強後勁的 I.O.I，睽違多年再度合體，無疑是K-pop粉絲心中的一大盛事。 只要一站上舞台，青春回憶肯定直接滿出來，這場 10 周年重逢，已經讓人開始倒數了。

