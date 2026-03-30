「話癆」金南佶粉絲見面會狂開5小時12分、唱21首歌！比上次短30分鐘，網友驚呼：竟然提早結束？

本月28日，金南佶在首爾江西區 KBS Arena 舉行《2026金南佶粉絲見面會'G.I.L'》，再度展現「寵粉無極限」的誠意舞台。

特別的是，他在演出兩天前的26日才發表新曲〈正朝向你走去（너에게 가고 있어）〉，正式以歌手身分邁出新一步，也讓粉絲期待值持續升高。先前他在去年11月的捐贈秀《2025 SMG SHOW–宇宙最強秀》中，曾創下長達5小時42分鐘的演出紀錄，引發熱議；這次雖然「只」進行了5小時12分鐘，仍舊是誠意滿滿。



他之前曾在《藉口GO》中提到，自己一方面會期待粉絲喊出「安可」，另一方面也對部分粉絲在終演結束語後迅速離場、不再回頭感到有些遺憾。據悉，本次演出在比預期稍早進入尾聲時，現場粉絲一度難以置信，紛紛高喊「再來一首！」，最終由他親自出面說明演出確實已結束。

這次見面會中，他演唱21首歌，幾乎是演唱會等級的演出規模，其中新曲〈正朝向你走去〉更連唱4次，令人印象深刻。當天也出現一段小插曲——尹敬浩透過祝賀影片登場，卻一連講了超過2分鐘、幾乎沒有停下來；看到這一幕的金南佶也笑說：「這根本像在做鏡像治療。」讓現場笑聲不斷。



得知消息的網友們紛紛表示：「竟然提早結束」、「不知道是演員粉絲見面會還是歌手演唱會」、「粉絲們不是說這次做好心理準備訂了住宿嗎」、「好羨慕啊！感覺一分錢都不會浪費」、「居然沒能刷新紀錄」、「還沒過6個小時呢」、「真心想去看看 呵呵」、「體力真的好厲害啊」等，反應非常熱烈。



之後金南佶也透過個人 IG 公開粉絲見面會現場照片，並寫下「一直愛你們，謝謝」。此外，他也確定將出演電影《夢遊桃源圖》與SBS電視劇《噩夢》，持續展開活動。



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