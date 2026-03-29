《神與律師事務所》第六集收視率飆破10%，刷新自身最高紀錄！「鬼屋捉兇」手撕偽君子爽度爆表

由演技派男神柳演錫領軍的 SBS 金土劇《神與律師事務所》，昨日播出第 6 集直接進入小高潮！根據尼爾森韓國最新數據，全國收視率正式衝破 10% 大關，瞬間最高點更狂飆至 12.8%。 該劇不僅連續三週刷新自身紀錄，更橫掃所有週五、週六迷你劇，穩坐「週末劇王」寶座。

第6集裡，申二朗（柳演錫 飾）解決了死者全相浩（尹那武 飾）的案件。 他與韓娜賢（李絮 飾）聯手找出真兇，化解了全相浩的委屈，並讓其心無遺憾地離開人間。



***以下包含第 6 集關鍵內容，請斟酌閱讀！



柳演錫「借出肉身」揭開替父頂罪辛酸真相

在最新內容中，申二朗出借肉身讓全相浩與妻子金秀晶（鄭嘉熙 飾）見面。 全相浩說出只有兩人才知道的「愛之暗號」，讓妻子瞬間淚崩，也揭開了她替父頂罪的辛酸真相——原來是為了讓父親能留在重病的母親身邊。



韓娜賢律師決定將申二朗作為調查突破口，兩人合作鎖定研究員具曉仲（嚴俊基 飾）為真兇，推測他因暗戀無果、研究項目被叫停而心生怨恨，利用「洋甘菊茶」讓金秀晶昏睡後行兇。



柳演錫化身冷酷巫師 「鬼屋緝兇」大快人心！

為了引誘真兇具曉仲現身，申二朗祭出超狂奇招！他與姐夫尹鳳秀（全錫浩 飾）將飼育場佈置成陰森的「鬼魂出沒現場」，分別假扮洞悉一切的巫師和全相浩鬼魂，嚇得真兇當場崩潰、供出因自卑而殺人的醜惡動機。 最後，韓娜賢及時放出猛犬制伏惡徒，完成一場大快人心的反擊戰。





最後的溫柔：救活岳母後安詳離世

事件落幕後，全相浩借用申二朗的手，奇蹟般完成特效藥救治重病的岳母，在留下最後的禮物後安詳離世，溫馨橋段讓無數觀眾在螢幕前跟著落淚。 然而在結尾，送走亡者的神伊朗臉色突然轉暗，一股莫名的悲傷氣息預示了「新案件」即將敲門。



下集預告中，神伊朗將捲入與建設公司相關的龐大陰謀，這對「神級搭檔」又會如何翻轉法律與陰間的界線？



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