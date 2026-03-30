全昭弥自曝：我的命理师告诉我，今年要结婚！！如果不结，就会错过最佳机会了～

SBS 综艺节目《不是但是真的吗》中，歌手全昭弥（SOMI）作为嘉宾登场，一出场就与4位MC展开舞蹈对决，预计带来历代级的爆笑场面。

当天，全昭弥透露自己持有三本护照，并公开了 韩国、荷兰、加拿大的护照。她表示：「我最常用的是韩国护照，去欧洲时用荷兰护照，去美国时用加拿大护照比较方便。」展现三重国籍的优势。对此，Kai 开玩笑说：「秀智姐姐不是也有很多本护照吗？」李秀智回应：「我大概也有18本吧。」引发全场爆笑。



接著，拥有「Power E」极度外向性格的全昭弥分享了存在感满满的趣事。她表示，曾经在延禧洞大马路中央车子突然没电，但因为觉得大家都在看自己，反而觉得很开心，让现场爆笑不已。

此外，她也透露自己曾经历「知名度受挫」的经验。她表示，在弘大有一名男子向她要电话号码，她为了拒绝对方而露出自己的脸，但对方却没有认出她是全昭弥，只说了一句「您看起来很有异国风情」，让现场笑成一片。

之后，全昭弥更坦言自己的命盘显示「今年有结婚运」，让现场一片哗然。她表示：「我去看了命理，说今年的结婚运最好，以后虽然也会有一点，但今年是最强的。」也对目前无法立刻结婚的现实流露出些许遗憾。对此，卓在勋给出现实建议：「结婚和死亡，能拖到最后就拖到最后比较好。」

《不是，不过说真的！》第9集将於30日晚间10点10分在 SBS 播出。

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