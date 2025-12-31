韓網不服！Rosé奪「全球最美」榜首遭狂酸，粉絲護航：酸民眼紅嗎？ BTS V帥臉全球第7！

美國電影網站TC Candler每年公佈的「全球百大最美臉蛋」榜單，總是引發熱烈討論。

日前最新結果出爐，今年女子組冠軍由BLACKPINK成員Rosé奪下，這也是她首次登上該榜榜首。 不過，這個結果在韓國網友間卻意外引發兩極評價，不少人狂酸：「這排名到底憑什麼？」



根據TC Candler公佈的榜單，Rosé在今年擊敗各國女星與偶像，一舉登上冠軍寶座。 榜單中可見K-POP女星強勢佔據前列，包括aespa Karina（第8名）、BLACKPINK Jisoo（第11名）、TWICE子瑜（第20名）、BLACKPINK Lisa（第22名）、 Somi全昭彌（第24名）與IVE張員瑛（第26名）等都進入前段班。 曾連續兩年（2014、2015）奪冠的Nana則位列第18名。



雖然Rosé的獲獎引發全球粉絲祝賀，但在韓國網路社群中，卻出現大量質疑聲浪。 許多網友留言批評：「她美是美，但第一名太誇張」、「這標準是只看國際知名度吧」、「要是Jisoo還勉強能理解，但Rosé？」、「單純只是瘦而已」、「這結果太好笑」。 不過也有網友反駁：「Rosé的臉型明明很精緻」、「國際榜單本來就看重全球人氣」。



同日公佈的「全球百大最帥臉蛋」中，防彈少年團V拿下第7名，是韓國男星中排名最高者。 他自2017年奪冠後，每年都維持在前段班。 其他入榜的還包括ENHYPEN NI-KI（第10名）、防彈少年團田柾國（第14名）、Stray Kids鉉辰（第18名）及ASTRO車銀優（第33名）等。



TC Candler自1990年起每年透過全球粉絲投票與推薦進行評選，榜單雖具全球話題性，卻也常因審美差異與文化標準引發爭議。儘管評價分歧，Rosé 這次登頂仍再次證明她在全球的影響力與辨識度，無論外界怎麼吵，她依舊是國際舞台上最具代表性的 K-POP 臉孔之一。

