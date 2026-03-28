李世榮剪掉招牌長髮！琥珀棕短髮「精靈級」美照曝光，新作《再婚皇后》化身奴隸小三挑戰演技極限

一向以典雅長髮形象深植人心的「史劇女神」李世榮，近日在 SNS 驚喜公開多張短髮美照，伴隨著春天的腳步，展現出截然不同的甜美魅力！

李世榮 27 日在自己的 IG 分享多張短髮照，並配文寫道：「陽光燦爛的午後，約會。」照片中，她果斷告別了長期維持的長髮，換上一頭層次豐富、順著下顎線輕盈落下的短髮造型，棕色系的髮色增添了溫暖的春日氣息，秀出修長優雅的頸部線條，散發出不同以往的清新活潑魅力。





韓網友對李世榮的新形象驚歎不已，紛紛稱讚：「好像是第一次見到她剪短髮，美到犯規！」、「氛圍感超棒」、「絕對是我見過最美的短髮」、「仿彿變了一個人」、「即將迎來第二個全盛期」。







除了令人驚豔的髮型轉變，李世榮與 Disney+ 的強強聯手也即將登場！她出演的原創影集《再婚皇后》即將與觀眾見面。 該劇改編自同名網路小說，講述東大帝國的完美皇后娜菲爾（申敏兒 飾），在面對皇帝索本修（朱智勛 飾）提出離婚要求時，並非委屈接受，而是要求與西王國王子海因里（李鐘奭 飾）再婚。 李世榮挑戰自我，飾演迷倒皇帝的迷戀逃亡奴隸菈絲塔，粉絲們早已按捺不住，期待看到她如何詮釋這個反叛角色！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞