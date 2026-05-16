Girl's Day Yura認了出道超衝擊！看到秀智、芝妍美貌後「躲更衣室爆哭」

韓團Girl's Day出身的演員Yura，最近在自己YouTube頻道找來同團成員素珍當嘉賓，聊起當年剛出道的甘苦談。 她自爆從家鄉蔚山來首爾時，原本對自己超有自信，沒想到一進演藝圈就被「震撼教育」，甚至躲起來大哭。

Yura透露：「我從蔚山上來首爾的時候，本來以為自己最漂亮。」沒想到出道後一看身邊的偶像同事，瞬間被打擊到不行。 她坦言：「來了之後才發現『慘了，我好像最醜』。」那時候內心充滿了外貌自卑。她回憶有一次去錄節目，現場滿滿都是超高顏值的偶像。 當時她穿著婚紗正在拍攝，結果一看到秀智走進來，直接遭受「第一波衝擊」。 接著T-ara的芝妍又出現，讓她再度傻眼：「看到那張那麼漂亮的臉，我受到第二次衝擊。」



Yura苦笑說，當時覺得整個人都沒自信了，錄影結束後，「我一個人躲進更衣室裡哭」「心裡一直想說『我不是漂亮的女生』『果然首爾就是不一樣』。」這段超真實的告白也讓粉絲笑翻。

話說回來，讓Yura超崩潰的秀智跟芝妍，顏值真的不是蓋的。 演員崔宇植之前受訪時就大讚：「秀智真的超美，應該是全韓國TOP等級的吧。」男神鄭雨盛也點名過她，說她「外貌非常出眾」。



芝妍也是演藝圈公認的「實物美女」常勝軍。 主持人申東燁曾說：「親眼看到芝妍，真的美到嚇一跳。」她的好姊妹IU也不只一次稱讚過她的美貌，看來Yura當年的崩潰，真的不是沒有原因。



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