《未知的首爾》張榮男點名最難忘的「子女演員」！朴寶劍、朴寶英被誇：非常好看且勤奮又努力

知名演員張榮男（張英南）與張鉉誠作為嘉賓出演 MBN 教養節目《金珠河的 Day & Night》，聊到了各種人生故事，並分享令自己印象深刻的年輕演員。

兩人目前正透過話劇《法蘭西金庫》合作演出。

當天張榮男談到自己曾對聲音感到自卑的往事。她表示：「以前在劇團演話劇時，曾聽到有人說『那位女演員的聲音聽起來讓人不太舒服』，所以我非常在意這件事。但隨著時間過去、見到越來越多觀眾之後，大家反而稱讚我的聲音很有魅力。」她接著說：「在人們的認知中慢慢產生了變化。也因為聲音很有個性，所以我好像也常接到這類型的角色。」



此外，她也提到了曾一起合作電視劇《浪漫速成班》的全道嬿。張榮男回憶說：「當時全道嬿小姐還對我說，她原本以為我的個性應該很不簡單。但其實完全不是那樣，我反而非常單純、沒什麼個性，可能讓她有點失望吧。」半開玩笑地語氣分享著。

之後當被問到印象最深刻的「子女演員」時，張榮男回答：「朴寶劍和朴寶英最讓我印象深刻。他們真的非常好看（漂亮），也非常努力，是非常美好的人們。他們品行端正，而且勤奮又認真。」



PS：張榮男與兩位演員合作過的作品是和《永生戰》和《未知的首爾》、《狼少年：不朽的愛》。





張榮男還提到包括黃晸玟與朴寶劍等許多曾飾演自己「子女」角色的演員們，並開玩笑說：「如果我辦六十大壽的話，他們來參加一定會很厲害。」逗得現場笑聲不斷。

▼節目片段：



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