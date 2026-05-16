下一個《禹英禑》神話？韓劇《稻草人》收視狂飆、口碑炸裂，朴海秀x李熙俊引爆犯罪驚悚新巔峰！

ENA 熱門韓劇《稻草人》展現出不容小覷的上升氣勢，正逐漸成為家庭劇場中的全新話題作品。隨著集數推進，口碑持續發酵，收視率也畫出飆升曲線，是否將成為新一波的熱門現象級作品，引發高度關注，觀眾也可隨Viu緊貼最新進度。

《稻草人》是曾透過《模範計程車》（模範的士）獲得極高評價的朴俊宇導演＆李智賢編劇，兩人再度合作的最新作品，講述在追查連環殺人案真兇的過程中，刑警姜泰周（朴海秀 飾）不得不與自己最厭惡的檢察官車恃穎（李熙俊 飾）展開意想不到合作的犯罪搜查驚悚劇。



尤其本作是以京畿道華城發生的李春在連環殺人事件為題材，該案件同時也是電影《殺人回憶》的靈感來源。劇名《稻草人》同樣取材自真實事件，靈感來自當時警方為了誘導犯人自首而設置的「稻草人」，藉此傳達追查事件背後真相與人性群像的訊息。這起長年未破的懸案，直到2019年才在時隔33年後抓到真兇，案件真相也因此曝光於世。





《稻草人》透過交錯描寫1988年至2019年、橫跨30年的時間線，大幅提升作品沉浸感，再加上細膩且充滿感性的導演手法、紮實劇本與演員間的完美配合，很快就以「高完成度作品」口碑傳開。尤其朴海秀、李熙俊、郭善英等「值得信賴的演員」所展現的高密度演技火花，更讓渴望正統類型劇的觀眾獲得極大滿足。



最引人注目的，莫過於收視率走勢。《稻草人》於上月20日以2.9%開播，播出後立刻在網路社群與SNS上獲得大量好評，收視也迅速攀升。尤其本月5日播出的第6集更衝上7.41%，直至第8集也維持在7.44%，持續刷新自身最高紀錄。這個成績甚至超越去年ENA月火劇《善良的女人夫世彌》創下的7.1%紀錄。

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這股氣勢，也讓人自然聯想到ENA頻道歷代最成功作品《非常律師禹英禑》。《非常律師禹英禑》溫暖描繪了擁有天才頭腦的自閉症光譜律師禹英禑（朴恩斌 飾）的成長故事，在2022年播出時掀起社會級熱潮。該劇從首集0.9%起步，最終回更創下驚人的17.5%收視率，成為ENA代表性的成功案例。



目前《稻草人》在全12集當中，已公開約一半劇情。隨著劇情正式進入後半段，外界也關注它是否能改寫ENA戲劇歷史。尤其若能持續維持類型劇特有的緊張感、演員精湛演技與紮實敘事，被評價為另一部「ENA現象級作品」的可能性也相當高。

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