李世荣剪掉招牌长发！琥珀棕短发「精灵级」美照曝光，新作《再婚皇后》化身奴隶小三挑战演技极限

一向以典雅长发形象深植人心的「史剧女神」李世荣，近日在 SNS 惊喜公开多张短发美照，伴随著春天的脚步，展现出截然不同的甜美魅力！

李世荣 27 日在自己的 IG 分享多张短发照，并配文写道：「阳光灿烂的午后，约会。」照片中，她果断告别了长期维持的长发，换上一头层次丰富、顺著下颚线轻盈落下的短发造型，棕色系的发色增添了温暖的春日气息，秀出修长优雅的颈部线条，散发出不同以往的清新活泼魅力。





韩网友对李世荣的新形象惊叹不已，纷纷称赞：「好像是第一次见到她剪短发，美到犯规！」、「氛围感超棒」、「绝对是我见过最美的短发」、「仿佛变了一个人」、「即将迎来第二个全盛期」。







除了令人惊艳的发型转变，李世荣与 Disney+ 的强强联手也即将登场！她出演的原创影集《再婚皇后》即将与观众见面。 该剧改编自同名网路小说，讲述东大帝国的完美皇后娜菲尔（申敏儿 饰），在面对皇帝索本修（朱智勋 饰）提出离婚要求时，并非委屈接受，而是要求与西王国王子海因里（李钟奭 饰）再婚。 李世荣挑战自我，饰演迷倒皇帝的迷恋逃亡奴隶菈丝塔，粉丝们早已按捺不住，期待看到她如何诠释这个反叛角色！



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