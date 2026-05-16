《21世紀大君夫人》邊佑錫正式登基稱王！收視狂飆 13.5% 創新高，戲外卻遭控「辱韓」歪曲歷史？

由 邊佑錫、IU（李知恩） 主演的 MBC 話題劇《21世紀大君夫人》昨晚播出倒數第二集，理安大君（邊佑錫 飾）終於正式登基稱王！雖然劇集自開播以來是非不斷，但無礙收視狂飆，全國收視錄得 13.5%，瞬間最高收視更衝破 16.3%， 刷新開播以來最高紀錄，觀眾都在屏息等待今晚的大結局！

震撼劇情：IU 闖火海救夫！邊佑錫覺醒欲廢「君主制」？

昨晚劇情接續便殿大火，成熙周（IU 飾）不顧個人安危衝進火魔，在幕僚協助下成功救出昏迷的理安大君。



大妃尹苡廊（孔升妍 飾）得知下毒事件和火災事故的背後主使竟是父親尹成源（趙在允 飾），陷入巨大的衝擊，隨即向理安大君坦白父親的罪行，並苦苦哀求保住年幼的國王李允（金恩浩 飾）。

理安大君得知閔鄭祐（魯尚炫 飾）早已看穿尹成源所犯下的罪行卻選擇默許，為了確認事實與閔鄭祐進行了單獨會面。 閔鄭祐坦承下毒事件確實為尹成源所為，但同時也強調了尹成源身為大妃之父的身份，並以王室威嚴會動搖為藉口，推遲了對其的懲處。



理安大君從尹苡廊、尹成源、閔鄭祐身上，深刻體會到王室已成為他們維持權力的工具，下定決心要廢除君主制。 熙周亦展現「最強內助」實力，親自登門直面閔總理交鋒，助攻丈夫完成即位大典。



歷史爭議炸裂！網民怒轟：國君被矮化成「諸侯」？

然而，劇中多處細節引爆韓國網民怒火，直指劇組涉嫌歪曲歷史、向「東北工程」低頭：即位儀式上，宮廷人員未高呼象徵獨立國家的「萬歲」，卻喊出過去臣服於中原皇帝時才用的「千歲」; 身為獨立國家的國王理應戴懸掛有 12 道玉串的「十二旒冕冠」，劇中男主卻戴上象徵諸侯臣子的「九旒冕冠」; IU 與大妃對談時，被指遵循中國式茶道而非韓國傳統茶禮。 種種細節讓韓網炸開了鍋，痛批劇組自降國格。



儘管戲外爭議不斷，但「大君夫婦」最終能否逆轉王室命運、實現廢除制度的宏願，依然是劇迷最掛心的焦點。

《21世紀大君夫人》將於今晚播出最終回（大結局），海外觀眾可在Disney+同步追看。



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