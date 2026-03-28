《黑白大廚》名廚出發！侯德竹、朴孝南、金度潤、尹男老秘訪台灣，全新網綜《做料理的爺爺們》4 月首播
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《黑白大廚》名廚出發！侯德竹、朴孝南、金度潤、尹男老秘訪台灣，全新網綜《做料理的爺爺們》4 月首播

綜藝   2026年3月28日   星期六15:18   Sani  

（封面圖源：IG@projectsyun、ynncook，Netflix，世宗網絡大學）

各位《黑白大廚》的忠實觀眾準備好尖叫了嗎？ 據韓媒 27 日證實，由《黑白大廚》製作公司 Studio Slam 親手打造的全新網綜 《做料理的爺爺們》（요리하는 할배들，暫譯），已將首個海外目的地正式鎖定台灣！

《做料理的爺爺們》記錄大廚們走出廚房、展開海外旅行的內容，呈現四位大廚尋訪海外當地市場、美食餐廳及食材的旅程。 在《黑白大廚》第二季中以優雅與實力征服全網的中餐大師 侯德竹，以及法餐名匠 朴孝南，兩位殿堂級大神將首度固定出演綜藝，令粉絲感到十分驚喜。
（圖源：TVDaily，世宗網絡大學）

除了兩位爺爺大廚，隨行的「護法」陣容也超大咖！連續兩季參賽、在《歡迎，第一次來韓國吧？ 》《幫我找房子吧》等多檔綜藝大放異彩的米其林一星主廚 金度潤，將與綜藝感滿分的「料理狂人」尹男老 一同隨行。 據悉，這對「中生代與大勢」組合將在旅程中擔任導遊與挑夫角色，兩位大師會如何「操練」這兩位晚輩，絕對是節目的最大看點！
（圖源：IG@projectsyun、ynncook）

《做料理的爺爺們》將以網路綜藝的形式，透過 Studio Slam 官方 YouTube 頻道 播出，首集定檔於 4 月 4 日 正式公開。 四位大廚的年齡與料理領域各不相同，他們將展現怎樣的默契，引發了強烈期待。

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