韓劇女神集體「骨感化」！河智苑、朴敏英為新劇「極限減重」，金智媛肋骨現形嚇壞網民

對演員而言，「身體」從來不只是皮囊，更是表演的一部份。 近期，河智苑、金智媛及朴敏英三位女神，為了在新劇中完美還原角色，不約而同選擇了「視覺大變身」，瘦到雙頰凹陷、肋骨現形的模樣，連日來在網絡引發瘋傳。

金智媛：為演「流放醫生」消瘦到肋骨嶙峋

24 日透過《Vogue Hong Kong》公開的「2026 寶格麗高級珠寶系列」活動影片中，金智媛的近況讓全網驚呼「認不出來」！身穿深藍色禮服的她，原本招牌的澎潤仙氣不再，取而代之的是清晰可見的肋骨與驚人的鎖骨線條。 網民在讚嘆氣質優雅的同時，也對她的健康表示憂慮。 據悉，這是為了回歸新作 SBS《Doctor X：白色黑手黨時代》，她飾演將自己流放到黑暗過去中的天才外科醫生，為了投入角色而進行的減重。



河智苑：捨棄肌肉、重新設計「病態美」

一向肌肉緊實、被譽為「健康美代名詞」的河智苑，這次也為了新作《權欲之巔Climax》挑戰極限。 18 日她在成始璄的 YouTube 頻道透露，為了消化頂級演員「秋尚雅」這一角色，她對體型進行了重新設計：刻意透過重訓縮小肌肉體積，再用瑜珈拉長線條，營造出敏感、纖弱的氛圍。 成始璄驚歎稱，河智苑已經完全融入角色，幾乎看不到本人的影子。







朴敏英：37公斤的極限！家裡只剩水與酒

朴敏英曾為《和我老公結婚吧》中的罹癌角色而將體重降到37公斤，震撼大眾。 近日在 tvN新劇《魔女之吻》 製作發表會上，她表示為了貼近角色「韓雪雅」，刻意過著與角色同步的暗黑生活：「學雅身邊充滿悲劇，她幾乎不吃飯，回家也只有水和酒。 最後我也在自己家裡只放了水和酒，拍攝期間每天喝3公升的水。」朴敏英認為，極度孤獨、深受恐慌症折磨的人如果身形圓潤，會顯得很違和，為了表現出韓雪雅冷峻俐落的模樣，拍攝期間讓自己「保持黑暗」是正確的選擇。







全網熱議：是「神演技」還是「透支健康」？

女神們的極致轉變引發兩極評價。 大批心疼的粉絲表示：「演藝圈過瘦的情況越來越嚴重」、「瘦成這樣是在透支壽命」、「臉跟身體的比例已經失調了」。 但也有不少網民力挺：「如果是為了作品而減肥，那也沒辦法啊」、「河智苑那種搖搖欲墜、不安的感覺跟角色非常契合，而且角色設定就是有厭食症」、「如果不瘦，又會被酸民罵不敬業吧」。

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