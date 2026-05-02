劉瑞秋＋尹明珠合體！金智媛最新畫報切換長短髮！網驚：夢回《繼承者們》、《太陽的後裔》

韓劇女神金智媛的最新畫報曝光啦！這次她為時尚雜誌《ELLE》拍攝的一系列照片，一下是浪漫長捲髮、一下又是俐落短髮，兩種造型切換自如，讓粉絲看得超滿足，更有不少網友驚呼：「這不就是《繼承者們》的劉瑞秋跟《太陽的後裔》的尹明珠合體嗎？ ！」

在這組畫報中，金智媛先是穿上off-shoulder洋裝，以一頭波浪長髮亮相，搭配她招牌的深邃眼神，整個人散發出優雅又帶點神祕的成熟魅力，讓人一秒想起她在 《繼承者們》中飾演的千金大小姐「劉瑞秋」——高傲、冰冷卻又藏不住少女心的經典長髮造型。



轉個身，她又換上俐落短髮，搭配簡約風格的服裝與極簡珠寶，整個人瞬間變得幹練又冷冽。 這股沉穩中帶點距離感的氛圍，馬上讓人聯想到她在 《太陽的後裔》裡的「尹明珠」——那個勇敢追愛、個性鮮明的短髮軍醫官，帥氣又迷人。



除了美照連發，金智媛今年也將帶著新作品回歸小螢幕！她確定出演SBS新劇 《Doctor X：白色黑手黨時代》，這是一部醫療黑色劇，講述靠實力證明自己價值的天才外科醫生「桂水晶」，對抗腐敗醫療權力的故事。 金智媛在劇中飾演的就是這位「桂秀晶」醫生，堪稱是醫療界的暗黑英雄，專門與醫院內部的權力結構硬碰硬，完全顛覆以往甜美形象，讓人超期待！



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