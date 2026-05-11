Rain參加女兒運動會慘遭無視！愛女「反應冷淡」狂嗑零食，轉身合體 KAI 大跳雙人舞帥度炸裂

歌手兼演員Rain鄭智薰近日做客SBS脫口秀綜藝《不是但是真的！》，與好友 KCM展開毫不留情的爆料戰，還和固定成員EXO KAI現場合體大跳經典歌曲《Rainism》，讓粉絲大飽眼福。

運動會「火熱男」！Rain 拔河搶盡風頭卻慘遭無視

擁有超強勝負欲的 Rain，在節目中分享了參加女兒運動會的「黑歷史」。 他自爆當時抱著「一定要讓我們隊贏」的想法，「教頭上身」在拔河比賽站到最前排，激動地指揮所有家長出力，最終順利奪冠，Rain還興奮地大做獲勝慶祝表演。 怎知回頭一看，女兒竟然完全沒在看比賽，正自顧自地埋頭吃零食，完全無視阿爸的熱血演出。 Rain 現場大呼委屈失落，引發全場爆笑。



健身器材竟是「女朋友」？ 現場雙人舞引爆尖叫

Rain 在節目中大讚後輩 KAI 的身材是「最漂亮的」，兩人更分享了健身房奇遇。 KAI 爆料曾在節日長假去運動，心想：「還有像我一樣對運動瘋狂的人嗎？」沒想到一進門就看到 Rain 在跑步機上獨自跑步，當場驚訝不已。 Rain 則坦承自己有特殊愛好：「在熄燈的健身房裡會有一種宣洩感，所有的健身器材都好像女朋友一樣。」

Rain還稱讚KAI的舞姿在他心中數一數二，KAI則坦言坐在前輩身邊緊張到像剛出道時一樣。 在固定成員李秀智的建議下，KAI現場跳了《Rainism》的舞蹈，還和Rain一起帶來雙人舞，讓現場尖叫連連。



與 KCM 互 Diss 不留情！被爆入戲太深「對空氣打拳」

作為至親好友，KCM 現場火力全開，狂揭底 Rain 在拍《獵犬 2》時「過度投入」，殺青後仍會對著空氣揮拳，還會神神叨叨地說：「看什麼看？ 我現在超強的！」

KCM 甚至毒舌表示「從不覺得 Rain 跳舞好看」，Rain 也不甘示弱地秒回擊：「我也從不覺得 KCM 唱歌好聽，他唱歌都有漏風的聲，想聽他唱歌直接把窗戶打開就行了。」兩位老友互相傷害的畫面，讓錄影現場笑聲沒停過。



身為「女兒傻瓜」的 Rain，竟然在運動會被無視，真的感受到那股「老父親的辛酸」啊！你覺得像 Rain 這種體力過剩的爸爸，會不會反而讓女兒覺得壓力山大呢？ 這期《不是但是真的！》將在今晚通過SBS播出。

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