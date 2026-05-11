「果然自己當老闆比較香？」Jennie離開YG成立1人公司後，收入曝光震驚韓網！！

人氣女團BLACKPINK成員Jennie個人在solo活動期間，透過親自成立的一人企劃公司，近兩年間確認獲得超過200多億韓元規模的結算金。

根據9日金融監督院電子公告系統資料顯示，OA娛樂（ODDATELIER）去年以結算金名義支付給Jennie約95億韓元。再加上2024年支付的143億韓元，Jennie過去兩年間累積獲得的結算金規模約達238億韓元。

Jennie於2023年11月為了正式展開獨立活動，成立了一人企劃公司OA娛樂。公司名稱「OA」是「ODD ATELIER」的縮寫，帶有「獨創性的創作空間」之意。（團體合約仍在YG）



該公司自成立後，持續展現穩定成長趨勢。2024年營收為189億韓元，到了隔年也就是去年，大幅成長至238億韓元。不過，營業利益則從2024年的5億8000萬韓元，小幅減少至去年的3億9000萬韓元。此外，也傳出Jennie在獲得龐大結算金的同時，為了讓公司順利運營，還親自投入自己的資金支援公司。

Jennie在2016年以隸屬於YG娛樂的旗下女團BLACKPINK成員身份出道，並在2023年結束專屬合約，展開個人活動的第二幕。她去年推出首張個人專輯《Ruby》，獲得大眾喜愛；今年則透過BLACKPINK迷你三輯《DEADLINE》，持續與粉絲積極見面，延續音樂活動。

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