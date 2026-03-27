前經紀人怒爆黑歷史！神話金烔完遭控「反社會人格」、喝酒後和粉絲吵架、 挺酒駕友，爭議連環燒

韓流長壽男團神話成員金烔完近日陷入爭議風波，一名自稱是他前經紀人的網友在網上發文，痛批他的為人處事與過去種種行為，引發外界高度關注。

日前韓國網路討論區出現一篇長文，發文者A自稱是金烔完的前經紀人，文中毫不客氣地開嗆：「真的是『有很多話想說但不想說』，沒想到過了幾年還是一樣沒變。」A對金烔完近期的動態逐一點名批評，包括「喝酒開Clubhouse上新聞、在IG直播跟粉絲吵架，這次還跑去挺有酒駕前科的MC Dingdong」。

A還具體提到過去兩人共事時的衝突，表示自己當經紀人時金烔完根本不聽話，讓他終於明白為什麼前任經紀人會像逃難一樣離職。 A更爆料金烔完曾稱他是「反社會人格」。 關於音樂劇演出的爭議，A也忍不住吐苦水，說金烔完說缺現金，他幫忙聯繫音樂劇《Something Rotten》製作方把酬勞拉到最高，結果對方突然說不想演，讓他超為難，「結果我一離職，他就接下這部作品了，真的有夠背叛」。

面對這連串指控，金烔完23日透過社群媒體火速反擊，態度強硬表示：「目前流傳的內容都是與事實不符的虛假主張。」他說不會對私人關係多做說明，但如果繼續散播不實消息，將採取民刑事上的所有法律途徑。



金烔完最近可說是是非不斷。 22日他才因為公開聲援捲入毆打女BJ爭議的MC Dingdong，引發粉絲強烈不滿。 MC Dingdong過去有酒駕被逮後逃逸的前科，最近又因在直播中毆打女BJ被提告。 眼看爭議越燒越大，金烔完隨後刪文並道歉，表示自己「沒有充分考慮情況就發言」。

而大約一個月前，金烔完也曾因發表支持性交易合法化的文章遭到批評。 至於這次爆料的前經紀人身分是否屬實，以及指控內容的真偽，目前都還有待釐清。 金烔完已透過聲明強調相關內容均為不實指控，並警告將採取法律行動。



隨著愈演愈烈的輿論鞭撻，金炯完最終低頭認錯，通過IG道歉表示：「對於近日因相關事件而感到不自在的所有人，在此致上深深的歉意。 若我的言行讓大家感到不適，這完全是我的責任，我本該更加謹慎，現在正真心反省中。 未來我會在每一句話、每一個行為上更加負起責任。」

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