河智苑《權慾之巔 Climax》演技炸裂！真愛不是朱智勛？女女戀＋復仇敘事，顛覆形象掀熱議

在《權慾之巔 Climax》最新播出中，秋尚雅（河智苑 飾）隱藏已久的關係與故事線正式揭開，劇情張力瞬間飆升。

尤其她與新人演員韓智秀（韓東希 飾）之間的關係，早已超越單純的同事關係。兩人自出道初期便彼此依靠，透過旁白更明確點出這段情感其實就是「愛情」。隨著親密對話內容逐步曝光，緊接而來的吻戲也成為焦點：這不僅是劇情關鍵橋段，更是河智苑出道以來首次挑戰女女戀，瞬間吸引所有目光。



這兩集同時揭露韓智秀遭演藝製作人吳光宰（徐現宇 飾）強迫接受性招待的黑暗現實，最終走向極端選擇。對此，秋尚雅決心展開慘烈復仇，她利用負責監視自己的保鑣朴載相（李家燮 飾），誘導對方對吳光宰下手，並進一步將整起事件包裝成單獨犯案，甚至偽造不在場證明，展現出冷靜縝密的一面。



此外，方泰燮（朱智勛 飾）與秋尚雅結婚的契機也隨之揭露。方泰燮在掌握整起事件後表示：「我就算冒著風險，也要把這些資料埋起來」，並主動提出結婚，秋尚雅也接受了這項提議。然而，隨著殺害吳光宰的真兇並非朴載相的事實逐漸浮出水面，兩人之間也將展開激烈的夫妻對峙，後續發展令人更加好奇。



節目播出後，網路社群與SNS上反應兩極。有觀眾大讚：「河智苑的演技令人毛骨悚然」、「第一次看到這樣的變身」、「天啊！我還以爲和朱智勛是真愛呢」、「河智苑管理得很好！在電視劇裡真的很漂亮」、「河智苑最棒」，但也有人表示：「劇情太悲傷了」、「設定太超過」、「這世界怎麼會變成這樣」等。

另一方面，《權慾之巔 Climax》的話題度持續攀升，在 TV-OTT 電視劇排行榜中已升至第一名，出演者朱智勛與河智苑也分別位列第一與第三。這樣大膽又極端的劇情走向，能否一路維持熱度，成為觀眾關注的焦點。



《權慾之巔Climax》逢星期一、二晚10點半上線，香港觀眾可上Viu收看！

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