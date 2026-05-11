《Bite Me Sweet》激戰白熱化！尹施允見證東南亞糕點師 x 韓國男神火花四濺，第三關「殘酷淘汰制」引爆淚崩現場！
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《Bite Me Sweet》激戰白熱化！尹施允見證東南亞糕點師 x 韓國男神火花四濺，第三關「殘酷淘汰制」引爆淚崩現場！

綜藝   2026年5月11日   星期一14:37   Sani  

（封面圖源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）

Viu Original原創韓國真人騷《Bite Me Sweet》戰況越演越烈！節目由「麵包王」尹施允擔任主持，邀請5位東南亞星級糕點師，與5位韓國新晉男星組成「限定拍檔」，利用韓國在地食材挑戰創意甜品。 最終勝出組將獲得「神級獎勵」——遠赴新加坡開設 「BITE ME SWEET」期間限定店，將節目中的夢幻滋味帶到現實！

感情升溫！「繆思男神」帶路展開浪漫特訓

經歷了「韓國甜心」與「曖昧與包餡」兩個任務後，5 組拍檔的默契早已拉滿。 為了備戰最複雜的第三關任務「你和我的季節」，男神們紛紛帶領拍檔展開驚喜行程：

李世溫帶露碧塔（印尼雅加達）同遊仁川傳統市場和冬季的大海、分享童年回憶，認證彼此初見面時的「冷靜冬日感」。 成昇河帶珍妮查（泰國曼谷）重返他曾兼職的咖啡廳，親手調製五味子飲品，更一起逛手作花店、拍大頭貼，簡直是「公費拍拖」！
（圖源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）
（圖源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）

車柱完和琳琳（馬來西亞吉隆坡 ）挑戰手作陶藝，讓琳琳大展裝飾天賦。 裴民基親自下廚為謝茜嘉帕奈（菲律賓甲米地）製作一桌韓式住家菜，深度講解「五方色」及各種食材在韓國文化中的含義。 任成均則帶著余巧琳（香港）浪漫露營，一起品嘗烤棉花糖和烤番薯，在菊花茶香中激發創作靈感。
（圖源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）
（圖源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）
（圖源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）

殘酷賽制！第一回合即有兩組要「熄燈離場」

第三個任務破天荒採取「三回合連續淘汰制」，每一步都如履薄冰。 選手們各出奇謀，將與拍檔的情感流動融入甜品：

露碧塔以「馬格利酒慕斯」紀念昨日約會，搭配芒果焦糖，多層次的甜味象徵世溫的溫暖。 珍妮查選擇五味子、玄米脆片等傳統食材，還用椒鹽蛋卷表達昇河冷靜的氣質，十分用心。
（圖源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）

琳琳製作艾草「月亮蛋糕」，裝飾兩隻小熊寓意兩人跨海相遇，巧思滿分。 謝茜嘉以甜米露、炒米、糖漬梨為基底，用「冬季」主題回味兩人害羞的初次見面。 巧琳則用酥脆的菊花達克瓦茲和滑順的忌廉果醬營造層次感，詮釋出春夏的心動氣氛。
（圖源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）

令人意想不到的是，第一回合竟有兩組選手慘遭淘汰，必須親手關閉料理台黯然離開，其中一位甜品師更在現場瞬間淚崩，場面令人心碎！
（圖源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）

跨國企劃大作！2026 甜品競技風潮代表

《Bite Me Sweet》是 Viu 與韓國文化產業振興院（KOCCA）及文體觀光部（MCST）深度合作的結晶，將東南亞色彩與韓流內容完美融合。 憑藉尹施允的穩定主持與嘉賓們的化學反應，這部作品有望成為 2026 年的年度綜藝代表。
（圖源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）

究竟哪一組拍檔能夠最終勝出，並前往新加坡開店呢？ 《Bite Me Sweet》即將在本週迎來大結局，觀眾可以逢星期五晚到Viu收看！

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