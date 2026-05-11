《Bite Me Sweet》激戰白熱化！尹施允見證東南亞糕點師 x 韓國男神火花四濺，第三關「殘酷淘汰制」引爆淚崩現場！

Viu Original原創韓國真人騷《Bite Me Sweet》戰況越演越烈！節目由「麵包王」尹施允擔任主持，邀請5位東南亞星級糕點師，與5位韓國新晉男星組成「限定拍檔」，利用韓國在地食材挑戰創意甜品。 最終勝出組將獲得「神級獎勵」——遠赴新加坡開設 「BITE ME SWEET」期間限定店，將節目中的夢幻滋味帶到現實！

感情升溫！「繆思男神」帶路展開浪漫特訓

經歷了「韓國甜心」與「曖昧與包餡」兩個任務後，5 組拍檔的默契早已拉滿。 為了備戰最複雜的第三關任務「你和我的季節」，男神們紛紛帶領拍檔展開驚喜行程：

李世溫帶露碧塔（印尼雅加達）同遊仁川傳統市場和冬季的大海、分享童年回憶，認證彼此初見面時的「冷靜冬日感」。 成昇河帶珍妮查（泰國曼谷）重返他曾兼職的咖啡廳，親手調製五味子飲品，更一起逛手作花店、拍大頭貼，簡直是「公費拍拖」！





車柱完和琳琳（馬來西亞吉隆坡 ）挑戰手作陶藝，讓琳琳大展裝飾天賦。 裴民基親自下廚為謝茜嘉帕奈（菲律賓甲米地）製作一桌韓式住家菜，深度講解「五方色」及各種食材在韓國文化中的含義。 任成均則帶著余巧琳（香港）浪漫露營，一起品嘗烤棉花糖和烤番薯，在菊花茶香中激發創作靈感。







殘酷賽制！第一回合即有兩組要「熄燈離場」

第三個任務破天荒採取「三回合連續淘汰制」，每一步都如履薄冰。 選手們各出奇謀，將與拍檔的情感流動融入甜品：

露碧塔以「馬格利酒慕斯」紀念昨日約會，搭配芒果焦糖，多層次的甜味象徵世溫的溫暖。 珍妮查選擇五味子、玄米脆片等傳統食材，還用椒鹽蛋卷表達昇河冷靜的氣質，十分用心。



琳琳製作艾草「月亮蛋糕」，裝飾兩隻小熊寓意兩人跨海相遇，巧思滿分。 謝茜嘉以甜米露、炒米、糖漬梨為基底，用「冬季」主題回味兩人害羞的初次見面。 巧琳則用酥脆的菊花達克瓦茲和滑順的忌廉果醬營造層次感，詮釋出春夏的心動氣氛。



令人意想不到的是，第一回合竟有兩組選手慘遭淘汰，必須親手關閉料理台黯然離開，其中一位甜品師更在現場瞬間淚崩，場面令人心碎！



跨國企劃大作！2026 甜品競技風潮代表

《Bite Me Sweet》是 Viu 與韓國文化產業振興院（KOCCA）及文體觀光部（MCST）深度合作的結晶，將東南亞色彩與韓流內容完美融合。 憑藉尹施允的穩定主持與嘉賓們的化學反應，這部作品有望成為 2026 年的年度綜藝代表。



究竟哪一組拍檔能夠最終勝出，並前往新加坡開店呢？ 《Bite Me Sweet》即將在本週迎來大結局，觀眾可以逢星期五晚到Viu收看！



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