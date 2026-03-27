韩剧女神集体「骨感化」！河智苑、朴敏英为新剧「极限减重」，金智媛肋骨现形吓坏网民

对演员而言，「身体」从来不只是皮囊，更是表演的一部份。 近期，河智苑、金智媛及朴敏英三位女神，为了在新剧中完美还原角色，不约而同选择了「视觉大变身」，瘦到双颊凹陷、肋骨现形的模样，连日来在网络引发疯传。

金智媛：为演「流放医生」消瘦到肋骨嶙峋

24 日透过《Vogue Hong Kong》公开的「2026 宝格丽高级珠宝系列」活动影片中，金智媛的近况让全网惊呼「认不出来」！身穿深蓝色礼服的她，原本招牌的澎润仙气不再，取而代之的是清晰可见的肋骨与惊人的锁骨线条。 网民在赞叹气质优雅的同时，也对她的健康表示忧虑。 据悉，这是为了回归新作 SBS《Doctor X：白色黑手党时代》，她饰演将自己流放到黑暗过去中的天才外科医生，为了投入角色而进行的减重。



河智苑：舍弃肌肉、重新设计「病态美」

一向肌肉紧实、被誉为「健康美代名词」的河智苑，这次也为了新作《权欲之巅Climax》挑战极限。 18 日她在成始璄的 YouTube 频道透露，为了消化顶级演员「秋尚雅」这一角色，她对体型进行了重新设计：刻意透过重训缩小肌肉体积，再用瑜珈拉长线条，营造出敏感、纤弱的氛围。 成始璄惊叹称，河智苑已经完全融入角色，几乎看不到本人的影子。







朴敏英：37公斤的极限！家里只剩水与酒

朴敏英曾为《和我老公结婚吧》中的罹癌角色而将体重降到37公斤，震撼大众。 近日在 tvN新剧《魔女之吻》 制作发表会上，她表示为了贴近角色「韩雪雅」，刻意过著与角色同步的暗黑生活：「学雅身边充满悲剧，她几乎不吃饭，回家也只有水和酒。 最后我也在自己家里只放了水和酒，拍摄期间每天喝3公升的水。」朴敏英认为，极度孤独、深受恐慌症折磨的人如果身形圆润，会显得很违和，为了表现出韩雪雅冷峻俐落的模样，拍摄期间让自己「保持黑暗」是正确的选择。







全网热议：是「神演技」还是「透支健康」？

女神们的极致转变引发两极评价。 大批心疼的粉丝表示：「演艺圈过瘦的情况越来越严重」、「瘦成这样是在透支寿命」、「脸跟身体的比例已经失调了」。 但也有不少网民力挺：「如果是为了作品而减肥，那也没办法啊」、「河智苑那种摇摇欲坠、不安的感觉跟角色非常契合，而且角色设定就是有厌食症」、「如果不瘦，又会被酸民骂不敬业吧」。

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