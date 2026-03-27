IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》宣傳全線啟動！將出演「國民MC」劉在錫人氣網綜《藉口GO》，互動引期待！

IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》宣傳節目又加一！除了4月播出的劇集，還有多檔綜藝節目可以追～

今日（27日），據韓媒 OSEN 報導，IU 與邊佑錫確定出演由劉在錫主持的人氣網路綜藝《藉口GO》。兩人的出演片段將在《21世紀大君夫人》公開之際播出。這也是邊佑錫首次參加《藉口GO》，他在短短 1 小時內的聊天表現如何，引發觀眾高度期待。



此外，《21世紀大君夫人》將於4月10日首播（Disney+ 同步上線），近期 IU 與邊佑錫也將展開一系列宣傳活動。兩人確定出演張度練主持的熱門談話節目《Salon Drip2》，邊佑錫也將參加綜藝節目《玩什麼好呢》，與主持人兼摯友朱宇宰同框，互動令人期待！同時，他還會出演 IU 主持的音樂談話節目《IU的調色盤》，宣傳行程相當豐富。



《21世紀大君夫人》由 IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍主演，以「21世紀立憲君主制的大韓民國」為背景，講述一位擁有一切的財閥千金，卻因「平民身份」而心煩意亂的女子，與一位作為王的兒子卻一無所有、長期隱藏自我的男人之間，打破身份界限的浪漫故事。

劇中，IU 飾演除了身份以外什麼都擁有的財閥「成熙珠」，邊佑錫飾演王的第二個兒子、除了王族身份一無所有的「理安大君」。這也是 IU《苦盡柑來遇見你》、邊佑錫《背著善宰跑》之後的下一部作品，業界對兩人的演出格外關注。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞