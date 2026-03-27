河智苑《权欲之巅 Climax》演技炸裂！真爱不是朱智勋？女女恋＋复仇叙事，颠覆形象掀热议

在《权欲之巅 Climax》最新播出中，秋尚雅（河智苑 饰）隐藏已久的关系与故事线正式揭开，剧情张力瞬间飙升。

尤其她与新人演员韩智秀（韩东希 饰）之间的关系，早已超越单纯的同事关系。两人自出道初期便彼此依靠，透过旁白更明确点出这段情感其实就是「爱情」。随著亲密对话内容逐步曝光，紧接而来的吻戏也成为焦点：这不仅是剧情关键桥段，更是河智苑出道以来首次挑战女女恋，瞬间吸引所有目光。



这两集同时揭露韩智秀遭演艺制作人吴光宰（徐现宇 饰）强迫接受性招待的黑暗现实，最终走向极端选择。对此，秋尚雅决心展开惨烈复仇，她利用负责监视自己的保镳朴载相（李家燮 饰），诱导对方对吴光宰下手，并进一步将整起事件包装成单独犯案，甚至伪造不在场证明，展现出冷静缜密的一面。



此外，方泰燮（朱智勋 饰）与秋尚雅结婚的契机也随之揭露。方泰燮在掌握整起事件后表示：「我就算冒著风险，也要把这些资料埋起来」，并主动提出结婚，秋尚雅也接受了这项提议。然而，随著杀害吴光宰的真凶并非朴载相的事实逐渐浮出水面，两人之间也将展开激烈的夫妻对峙，后续发展令人更加好奇。



节目播出后，网路社群与SNS上反应两极。有观众大赞：「河智苑的演技令人毛骨悚然」、「第一次看到这样的变身」、「天啊！我还以爲和朱智勋是真爱呢」、「河智苑管理得很好！在电视剧里真的很漂亮」、「河智苑最棒」，但也有人表示：「剧情太悲伤了」、「设定太超过」、「这世界怎么会变成这样」等。

另一方面，《权欲之巅 Climax》的话题度持续攀升，在 TV-OTT 电视剧排行榜中已升至第一名，出演者朱智勋与河智苑也分别位列第一与第三。这样大胆又极端的剧情走向，能否一路维持热度，成为观众关注的焦点。



《权欲之巅Climax》逢星期一、二晚10点半上线，香港观众可上Viu收看！

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