151cm僅重33.3kg？ Loossemble汝真過度消瘦變身「紙片人」，親自回應：純粹覺得數字可愛才上傳！

前 本月少女 成員、現 Loossemble 成員 汝真，近日因一張體重計照片驚動全網！她在個人 IG 限時動態上傳了顯示為「33.30kg」的磅重照，超乎想像的數字瞬間點燃輿論，引發大眾對 K-pop 偶像過度追求纖瘦的強烈質疑。

現年 23 歲的汝真身高約 151 公分，雖然身材嬌小，但根據其公開的體重計算，BMI（身體質量指數）僅有 14.6，遠低於標準值的最低數字18.5。 這種近乎「皮包骨」的狀態讓不少網民感到不安，直呼：「這是我小學時期的體重啊！」



照片曝光後隨即引發正反雙方大戰，部份粉絲感到心疼：「身高矮的話體重確實會比較小，但 33kg 真的太誇張了」; 但也有不少批評聲浪指出：「上傳這種照片是想引發關注嗎？」、「就算身高再怎麼矮，這程度也太誇張了」、「擔心未成年學生會盲目模仿，引發錯誤的瘦身觀念」。



眼見風波擴大，汝真透過粉絲溝通平台向大家派「定心丸」，表示大家不需要太過擔心。 她坦言：「因為回歸在即，所以有稍微做了一點管理。 等活動期結束後會再把肉養回來。 我並沒有過度減肥，吃的很多，請停止擔心。」



當粉絲留言問道：「只是因為看到出現 333 才拍的吧？」汝真也坦言：「確實如此，因為是連續數字覺得很可愛才上傳的。 沒想到會收到這麼多關心，我也嚇了一跳。」



此外，汝眞2017年作為本月少女成員出道，2023年以組合Loossemble重新出發，目前正積極籌備新專輯回歸。 雖然汝真強調自己健康無礙，但這種「羽量級」體重確實讓粉絲捏一把汗啊！



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