李彩玟×盧允瑞《浪漫速成班》後再度二搭！有望合作漫改劇《我之所以決定去死》，上演虐心穿越羅曼史

這部還是《黑道律師文森佐》《淚之女王》金熙元導演新作！再加上李彩玟×盧允瑞這個陣容，讓人很期待耶！

新劇《我之所以決定去死》改編自 YUJU 作家的同名網漫，於2021年至2023年在 NAVER 網路漫畫連載，累積高人氣。故事講述高三學生、跆拳道選手南智悟，在國家代表選拔賽前夕，與擁有神秘魅力的少年車傑相遇，展開一段細膩又揪心的愛情故事，深受讀者喜愛。



此前，李彩玟已接到男主角出演提案。24日韓媒報導，盧允瑞有望擔任女主角。據悉，李彩玟將飾演充滿神秘氣息的男主角「車傑」，而盧允瑞則有望飾演跆拳道選手「南智悟」。南智悟在國家代表選拔賽前夕因腿部受傷，在治療過程中與車傑相遇，並逐漸被他吸引。



值得一提的是，李彩玟與盧允瑞曾在2023年合作《浪漫速成班》，當時兩人還在劇中組成CP，留下深刻印象。這次有望透過《我之所以決定去死》再次合作，也讓人更加期待兩人會擦出什麼樣的全新火花。



李彩玟近年陸續出演《名校的階梯》、《芭妮與哥哥們》以及《暴君的廚師》。在《暴君的廚師》中，他飾演擁有絕對味覺的暴君「燕熙君李獻」，以細膩演技成功詮釋複雜角色，不僅創下17.1%的高收視，還拿下《第11屆 APAN STAR AWARDS》男子新人獎。



盧允瑞則透過《我們的藍調時光》和《浪漫速成班》展現令人印象深刻的演技，在電影《20世紀少女》、《聽說》等作品中也展現強烈存在感，橫掃多個電影新人獎。近期她已完成《鬼謎東宮》的拍攝，並傳出有望加入《MOVING 異能》第二季，再度掀起關注。



隨著主演陣容逐漸明朗，加上原作本身就擁有高人氣，《我之所以決定去死》未開播就已話題滿滿。特別是李彩玟與盧允瑞時隔3年再度合作，從《浪漫速成班》的青春感CP，到這次更成熟、有點虐心的穿越羅曼史，兩人將展現什麼樣的情感火花，也讓人更加期待播出！

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