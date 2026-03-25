大家來支持歌手金南佶！演員金南佶強調「非短期活動性質而是正式走上音樂之路」正式以歌手身份出道！

演員金南佶從今起要多了一個新身份！他將與組合Rocoberry合作並正式以歌手身份出道。在演戲方面已經嘗試過多種角色與題材，演技備受肯定的金南佶，在見面會上更是時常以抒情歌曲與粉絲們互動，不過這次他是正式成為歌手出道，展現自己在音樂方面的才華。

金南佶將於26日正午正式推出線上音源，首張單曲「正朝向你走去」將正式發行。「正朝向你走去」是金南佶展現爆發性歌唱實力且具有清涼感受的搖滾音樂歌曲，金南佶希望以搖滾為基礎並作為在音樂之路出發的起點，並且預期所製作的這些音樂將陸續呈現在大家面前，正式踏上音樂之路的宣言，引發粉絲們群起關注。



本次這首「正朝向你走去」的製作人，找來了Ailee的「如初雪般走向你」以及Paul Kim的「再見」、Gummy的「還記得嗎 我所有的日子與那時」這些膾炙人口的歌曲的神級製作人Rocoberry擔任製作，令大家更加期待。



金南佶除了愛與粉絲們聊天交談，擁有長時間舉辦見面會的能力，其實也常常在粉絲見面會上演唱一些音樂劇以戲劇OST等歌曲，展現舞台上的多樣面貌，粉絲們也熟知金南佶擁有成熟的演唱實力與極富吸引力的音色，特別在2010年他曾在韓國國內發表了單曲「不能相愛嗎」及2013年為了戲劇《野王》的OST「你不懂」以及在日本發表單曲「Roman」，歌唱實力與經驗都相當豐富並得到大家肯定。



金南佶與製作人Rocoberry攜手作為歌手並宣告以新的身份出發，「正朝向你走去」的正式音源以及MV將於26日中午12點開始在各大音源網站上公開，而接下來金南佶也將於28日於首爾LBS Arena舉辦2026年的粉絲見面會《G.I.L》並首次公開這首最新單曲的現場舞台演出。

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