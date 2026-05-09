《我的王室死對頭》開播獲好評！林知衍穿越現代盯上許楠儁，首集「花束互毆」笑瘋網民：這對 CP 太瘋了！

SBS 全新金土劇 《我的王室死對頭》 於昨晚（8 日）正式首播，首集即憑藉節奏明快的反轉劇情與主演的超強火花，創下 4.1% 的不俗收視，更在韓國各大討論區引爆「零負評」盛讚！「國民惡女」林知衍（林智妍）這次重回古裝，卻帶來了完全不一樣的驚喜。

朝鮮「禧嬪」空降 2026！把財閥當護身符

故事講述朝鮮朝鮮「禧嬪」姜團心（林知衍/林智妍 飾）因出身低賤而被污衊為惡女、最終慘遭賜死，靈魂竟穿越到 300 年後的現代，附身在無名演員 申瑞霜 身上。 醒來後的她面對全然陌生的世界，憑藉驚人的適應力走出崩潰，決定將目中無人的惡質財閥 車世界（許南俊 飾）納為自己的「保護傘」。



***以下內容包含第1集關鍵劇情！



街頭「植物大戰」引爆笑彈！人體模型助攻粉紅泡泡

首集兩人的初遇就「火藥味」十足！申瑞霜因不熟悉交通在路上橫衝直撞，被車世界誤以為是「假車禍碰瓷」。 面對財閥的鄙夷，瑞霜二話不說直接賞對方一記耳光！兩人在街頭上演了一場極其荒謬的「樹葉 vs 花束」互大戰毆，逼得車世界最後只能甩出名片求饒，直呼：「這女人瘋了！」



瑞霜在博物館得知自己在300年前就已死去，如今就連幼童都能隨意嘲弄她是「惡女」。 在與算命女談話後，瑞霜醒悟自己獲得了重生的機會，對此感激不已。



瑞霜根據名片來到世界的公司，恰好這裡在為新品牌舉辦模特海選，瑞霜愈加確信他是個權勢之人。 世界試圖擺脫瑞霜，這時她突然感受到針對世界的殺意。 就在日全食與紅尾彗星再次出現的異象瞬間，瑞霜拼命將世界拉開，下一秒高空墜落的人體模型精準砸碎車頂！車世界在混亂中本能地將瑞霜護入懷中，原本互看不順眼的「死對頭」瞬間粉紅感拉滿。



下集預告更引人入勝：瑞霜回到自己的小屋，為了賺錢居然當上電視導購，世界則好奇地開始調查她的背景。海外觀眾可在Netflix同步收看。



韓網評價：林知衍、許南俊「演技神契合」

首播後韓網好評如潮，紛紛留言大讚：

1. 林知衍果然是演技保證，演誇張喜劇也超自然、不負擔！

2. 許楠儁跟角色超級契合，咬字和演技都非常棒

3. 好久沒看到節奏這麼爽快的第一集

4. 男女主角都「瘋瘋的」，給人很強勢的感覺，非常新鮮

5. 女主角聰明又有才幹，腦袋轉得飛快的樣子超好笑

6. 作為穿越題材，主角接受現狀的過程和感情流動寫得很好

7. 女主角非常有魅力，感覺她在現代會展現出驚人的適應力，好期待

8. 編劇、導演、演員都很棒

9. 希望這部劇能龍頭龍尾

10. 拜託大家都去試看一下吧！

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