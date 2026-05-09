《百想紅毯》兩位女神秀智×潤娥上演同場「撞衫」！同款不同色亮相掀熱議，網喊：兩個都很美

在《第62屆百想藝術大賞》紅毯上，潤娥與秀智意外「撞衫」同一款禮服，卻各自穿出截然不同的風格與氣質，瞬間成為全場與網路熱議焦點。

當天，擔任MC的秀智，選擇一套柔和粉色的平口禮服，整體呈現甜美又優雅的氛圍。胸口的圓弧剪裁讓線條更顯柔和，再搭配羽毛造型的鑽石項鍊與耳環，整體造型閃耀卻不過於張揚，反而帶出乾淨的高級感。加上長髮自然側放，更襯托出溫柔又精緻的紅毯氣質。



另一邊以入圍者登場的潤娥，則穿上同款黑色禮服，瞬間切換成俐落又優雅的風格。她將頭髮簡單盤起，完整展現纖細的肩頸線條，整體更顯乾淨利落。再以簡約項鍊、圈式耳環與戒指作為點綴，低調卻很有質感，是成熟耐看的高級簡約路線。



據悉，兩人當天穿的皆為品牌 Alex Perry 的禮服，價格約為400萬韓元左右。

在同一場活動中，頂級明星穿上同款禮服本來就相當少見，因此也立刻成為話題焦點。兩人以不同顏色詮釋同一設計，各自展現出不同魅力，也讓網友紛紛留言表示：「幸虧顏色不一樣」、「兩位都很漂亮！但如果秀智黑色、潤娥粉色的話，兩個都會更漂亮」、「秀智如果扎頭髮的話，應該會更好看」、「因爲顏色不同，所以像不同的禮服」、「兩個人換個顏色穿會更搭」、「哇 潤娥真的是梅花鹿啊」、「兩位公主都很漂亮」、「我真的覺得在所有藝人中秀智最漂亮」、「潤娥的肩膀線條好好看」等，討論相當熱烈。

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